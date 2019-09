Aluepolitiikkaa tarvitaan

Antti Rinne: "Hallitus voi ja haluaa tukea alueiden elinvoiman lisäämistä monimuotoisella koko Suomen elinvoimapolitiikalla. Hallitus toteuttaa sekä kaupunkistrategian että seutukaupunkiohjelman."

Hallituksen politiikka pohjautuu kestävän kehityksen ajatteluun. Kunnianhimoinen tavoitteemme on, että Suomi on vuonna 2030 sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Pääministerinä minulle on tärkeää, että kun uudistamme ja kehitämme suomalaista yhteiskuntaa, teemme sellaisia päätöksiä, että kaikki pysyvät mukana. Tämä tarkoittaa luonnollisesti kaikkia suomalaisia ihmisiä, taustasta tai varallisuudesta riippumatta. Samaan aikaan se tarkoittaa myös eri alueita, joita meillä Suomessa on.

On syytä sanoa ääneen, että edellisinä vuosina aluepolitiikka on ollut heikossa hapessa. On tehty päätöksiä, jotka ovat olleet vahingollisia alueiden ihmisille, yrityksille ja elinvoimalle.

Vierailin kesällä sekä Savonlinnassa että Kajaanissa. Molemmissa kaupungeissa on nähtävillä, millä tavalla opettajakoulutusten lakkautukset ovat vaikuttaneet. Ne ovat esimerkkejä päätöksistä, jollaista aluepolitiikan ei pidä olla.

Tähän tulee muutos. Tarvitaan uudenlaista aluepolitiikkaa, jolla kehitetään ja tuetaan kunkin alueen omia vahvuuksia ja luodaan hallituksen päätöksillä kasvun edellytyksiä.

Otan jälleen esimerkiksi Savonlinnan. Hallitukseni suunnittelee tällä hetkellä pakettia, jolla Savonlinnan tilanteeseen vaikutetaan positiivisella, tukevalla ja kannustavalla tavalla.

Kuten todettu, hallitus toteuttaa aluekehitystä juuri alueiden vahvuuksien pohjalta. Ja koska esimerkiksi Iisalmessa ja Vieremällä tiedetään, mikä Ylä-Savossa toimii, hallitus haluaa toimia alueiden kanssa yhteistyössä – kuunnellen, keskustellen ja vuorovaikuttaen.

Suomi on täynnä esimerkkejä siitä, miten alueen omat vahvuudet on tunnistettu ja niiden pohjalta on tehty rohkeita ja viisaita suunnitelmia, minkä jälkeen suunnitelmaa on alettu toteuttaa.

Hallitus voi ja haluaa tukea alueiden elinvoiman lisäämistä monimuotoisella koko Suomen elinvoimapolitiikalla. Hallitus toteuttaa sekä kaupunkistrategian että seutukaupunkiohjelman.

Harvaan asuttu maaseutu tarvitsee omanlaistaan politiikkaa ja panostuksia. Vahvuuksiin panostamisen lisäksi on myös tartuttava haasteisiin, esimerkiksi harvaan asuttujen alueiden arvoaan menettävään asuntokantaan. Helppoja vastauksia ei ole, mutta selvitämme uudenlaisia ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä.

Tämä hallitus ei jaa Suomea menestyjiin ja häviäjiin, koska se olisi paitsi tyhmää politiikkaa, myös sula mahdottomuus: Suomi on nimittäin täynnä menestyviä alueita ja sitä haluamme vahvistaa.

Hallituksen uuden aluepolitiikan tavoitteena on kehittää metropolialueita, kasvukeskuksia, seutukaupunkeja ja -kuntia sekä maaseutua ilman turhaa vastakkainasettelua esimerkiksi kaupunkien ja maaseutujen välillä.

Uudenlaiseen aluepolitiikkaan kuuluu elinvoiman lisäksi myös ihmisten arjen helpottaminen ja parantaminen. Lasten varhaiskasvatus, peruskouluihin panostaminen, lukion ja ammatillisen koulutuksen voimavarat sekä korkeakoulutus ovat kaikki siihen liittyviä asioita.

Erityisesti infrastruktuuriin ja liikenneyhteyksiin panostaminen on alueiden elinvoiman vahvistamista. Hallitukseni ei aikaillut hetkeäkään liikennepanostusten kanssa.

Hallitus teki ensi töikseen 600 miljoonan euron lisäbudjetin, jossa oli merkittävät panostukset liikennehankkeisiin. Suurien etäisyyksien maassa on elintärkeää huolehtia siitä, että liikenneyhteydet ovat kunnossa. Se, jos mikä, lisää elinvoimaa.

Ensi viikolla hallitus kokoontuu budjettiriiheen. Uudenlainen aluepolitiikka ja koko Suomen kehittäminen näkyy sielläkin.

Antti Rinne on pääministeri, SDP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja

Tämä hallitus ei jaa Suomea menestyjiin ja häviäjiin.