Tavarakaaos kuriin – unelmissa vain

"Suurin haaste kodin järjestelyvinkeissä on se, miten muu perhe saadaan sitoutumaan ja noudattamaan hienoja säilytyssysteemejä." Näin Eveliina Kutila kirjoittaa Miljoona virkaa -kolumnissaan.

Monikäyttöinen korikärry ratkaisee säilytysongelmat monessa huoneessa. Kymmenen vinkkiä eteiskaaoksen taltuttamiseen. Tavarat paikoilleen – ammattijärjestäjän vinkit lapsiperheelle.

Hyväntahtoisen kuuloisia otsikoita, joita tulee vastaan lehdissä ja netissä. Perheenäiti tai ammattijärjestäjä esittelee nerokkaita kori-, kaappi- ja kuutiosysteemejään, joissa jokaisen perheenjäsenen tavaroilla on oma paikkansa. Ei enää lapasten etsiskelyä aamukiireessä tai tuskastumista ympärilleen levinneiden tavaroiden aiheuttamasta sotkusta.

Todellisuus tavallisessa perheessä on toista. Tuulikaappiin ei mahdu astumaan, koska lattia on täynnä kenkiä. Vieressä kenkäteline on tyhjä. Aku Ankkoja lainehtii lattioilla, vaikka niille on raivattu oma hylly lapsen huoneesta. Eteisen lattialla on mattokin, mutta se peittyy kaikenkirjaviin huppareihin, takkeihin ja lippiksiin. Takeille on naulakot lasten korkeudella ja lippiksiä varten on säilytyspaikka lattian tasolla.

Suurin haaste kodin järjestelyvinkeissä on se, miten muu perhe saadaan sitoutumaan ja noudattamaan hienoja säilytyssysteemejä. Toimivaa ratkaisua tähän ei ole vielä vinkkijutuista irronnut.

On kyllä kokeiltu kaikenlaisia konsteja. Olemme lajitelleet yhdessä tavarat paikoilleen laatikoihin. Lastenhuoneista on karsittu tavaraa. Takkien ja lippisten oikeasta osoitteesta muistutan niin usein, että kuulostan jo papukaijalta. En siivoa lasten puolesta, vaan he joutuvat tekemään sen itse.

Välillä toivo jo pilkahtaa ja tavaroita menee kuin itsekseen omille paikoilleen. Monot ja luistimet ovat siinä järjestyksessä, jossa ne kaikki mahtuvat vaatehuoneeseen. Toisina päivinä otetaan takapakkia ja kaikki on taas levällään. Silloin epätoivoisena luen jälleen yhden kodin järjestelyvinkin. Josko sieltä löytyisi vastaus siihen, miten muu perhe saadaan ymmärtämään säilytysjärjestelmien hienous.