Lisää yhteistyötä luontomatkailuun

Matkailun kasvu on jo tietyillä alueilla tuonut painetta ympäristön kestävyydelle.

Suomen luonto on tunnistettu kansainvälisessä vertailussa maailman vetovoimaisimmaksi luontomatkailukohteeksi. Meillä on kauniit maisemat, monimuotoinen luonto sekä laaja verkosto kansallispuistoja ja virkistysalueita.

Myös kansallispuistojen ulkopuolella talousmetsissä ja laajemmin erilaisissa maaseutuympäristöissä luontomatkaillaan. Pelkkä luonnon olemassaolo ei kuitenkaan saa luontomatkailua kukoistamaan, vaan kokonaisuus ratkaisee. Tarvitaan erilaisia matkailupalveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Luontomatkailua Suomessa pidetään ekologisesti kestävänä ja ympäristöä huomioivana, vaikkakin matkailun kasvu on jo tuonut tietyillä alueilla painetta ympäristön kestävyydelle.

Matkailun kehittämisessä tulee ympäristön lisäksi huomioida sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys. Näiden asioiden yhdistäminen osaksi matkailutoimintaa on keskeistä myös maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä.

Yritysnäkökulmasta matkailuliiketoiminnan tulee olla ensisijaisesti taloudellisesti kestävää – ilman kannattavaa liiketoimintaa yrityksellä ei ole mahdollisuutta edistää muita kestävyyden osa-alueita.

Luontomatkailuyritykset ovat yleensä pieniä ja monilla maaseutuyrityksillä matkailutoiminta on sivutoimista. Matkailun kehittämisen voimavarat ovat rajallisia, mikä puolestaan vaikuttaa kykyyn vastata matkailun kehittämishaasteisiin, kuten saavutettavuuteen ja tuotteistamiseen. Harva yritys tähän yksin pystyykään.

Maaseudun matkailun kehittämisessä verkostoitumisen ja toimijoiden välisen yhteistyön avulla voidaan jakaa kustannuksia markkinoinnissa ja tuotekehityksessä, hyödyntää laajemmin erilaisia luontoympäristöjä osana matkailutuotteita ja tarjota paremmin matkailijoille heidän kaipaamiaan kokonaisvaltaisia luontoelämyksiä.

Hyödyntämällä matkailussa eri maaseututoimijoiden osaamista, paikallisia tuotteita ja palveluita voidaan edistää paikallista hyvinvointia sekä sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Suomessa onkin hyviä esimerkkejä, miten yhteistyö on vaikuttanut positiivisesti matkailutoimintaan. Matkailuyhteistyön ja -kehityksen tasossa on kuitenkin suuria alueellisia eroja.

Vaikka liiketoiminnan kehittäminen on yrittäjien itsensä vastuulla, kaikki toimijat voivat vaikuttaa siihen, kuinka helpoksi toiminta ja yhteistyö koetaan. On ollut hienoa huomata, että matkailuun on laitettu jo enemmän paukkuja, ja halukkaille yrityksille on tarjolla tähän liittyvää koulutusta. Matkailutoiminnan vahvistuminen tarvitsee aktiivista yrittäjyyttä, oma-aloitteisuutta ja ennakkoluulotonta yhteen hiileen puhaltamista.

Henna Konu on Luonnonvarakeskuksen tutkija.