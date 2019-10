Ihmiskunta seisoo tienhaarassa. Valittavana on kolme tietä.

Ensimmäinen johtaa pannuhuoneeseen. Nykymenolla maailma nimittäin kuumenee useita asteita.

Vaikutukset ovat synkkiä. Cornellin yliopisto on arvioinut, että vuosisadan lopussa maailmassa voisi olla äärimmillään jopa hätkähdyttävät kaksi miljardia ilmastopakolaista. Osalle heistä Pohjola voi olla houkutteleva suunta.

Jos annamme kuumenemisen edetä riittävän pitkälle, muutokset voivat olla äkillisiä, valtavia – ja peruuttamattomia. Ilmastonmuutos saattaa romahduttaa jäätiköitä ja muuttaa ison osan Amazonin sademetsistä savanniksi.

Pannuhuoneessakin voi toki sinnitellä. Nykymuotoisen sivilisaation ja elämäntapojemme ylläpito kävisi kuitenkin erittäin vaikeaksi.

Toinen tie johtaa kieltotalouteen. Jos ihmiskunta lykkää välttämättömiä ilmastotoimia, ilmastokriisi uhkaa karata käsistä. Silloin pannuhuoneen välttämiseksi päästöt on pakko rysäyttää alas äkillisesti, esimerkiksi nollaan kymmenessä vuodessa.

Näin raju murros ei onnistu pienillä dieselveron korotuksilla tai vaatimattomilla tuilla biokaasulaitoksille. Äärituloksia saadaan vain ääritoimin: rajoittamalla ja kieltämällä.

Runsaspäästöiset vaihtoehdot – kuten naudanliha ja lennot – saatettaisiin laittaa kortille sota-ajalta tuttuun tapaan. Merkittäviä rajoituksia voitaisiin asettaa niin autoille kuin hakkuillekin.

Historiassa kieltolait ovat johtaneet korruptioon, rikollisuuteen ja eriarvoisuuteen. Kieltotalouteen ei kukaan halua joutua.

Mutta on kolmaskin tie. Se vie meidät hiilineutraaliin hyvinvointiyhteiskuntaan. Tie on valittava nopeasti, sillä se on sulkeutumassa.

Niin kuin edellisellä tiellä, tälläkin päästöjä pitää vähentää nopeasti ja paljon. Jos urakka kuitenkin aloitetaan ajoissa, se voidaan hoitaa hallitusti ja reilusti. Voimme valjastaa avuksi markkinoiden tehokkuuden ja insinöörien kekseliäisyyden.

Voimme jatkaa elämää monessa suhteessa niin kuin ennenkin. Ajamme yhä autoilla, mutta ne kulkevat uusiutuvalla sähköllä tai biokaasulla. Lämmitämme yhä koteja, mutta ne ovat energiatehokkaampia. Syömme yhä pihvejä, mutta entistä useammin ne on valmistettu kotimaisesta kasviproteiinista.

Nykymenolla olemme matkalla pannuhuoneeseen: kurjistumisen kierteessä kipristelevään maailmaan. Jos istumme vielä kättemme päällä, pannuhuoneen välttäminen johtaa kieltotalouteen, jossa yritämme viime tipassa pelastautua ilmastokriisin tuhoilta elämäämme kaventavin toimin.

Siksi nyt tarvitaan välittömiä ja päättäväisiä toimia, jotta pääsemme kolmannelle tielle, kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa.

Kuten ihmiskunnalla kokonaisuutena, myös meillä yksittäisillä ihmisillä on valittavana kolme tietä.

Ensimmäisellä jatketaan uhmakkaasti fossiilisen tuontienergian kuluttamista. Välttämättömiä ilmastotoimia jarrutetaan ja ilmastoa puolustaville ilkutaan.

Toisella tiellä toivotaan, että joku muu kantaa vastuun. Valinta on sama kuin jos kylätalkoiden aikaan jää sohvalle katsomaan televisiota.

Kolmannella tiellä päätämme tehdä voitavamme. Teemme ilmastoa säästäviä arjen valintoja, vaadimme päättäjiltä toimia ja kannustamme kaikkia osallistumaan.

Toissa viikolla julkaistiin Jouni Keroselta ja minulta Tienhaarassa-kirja. Siinä tarkastelemme, mihin pannuhuone ja kieltotalous johtaisivat – ja miten pystymme vielä valitsemaan tien kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa.

Seisomme tienhaarassa. Nyt valinta on meidän.

Kirjoittaja on Sitran johtaja.