Lastaan nukuttaneet vanhemmat toivat mieleen muistoja – ja herättivät aivan yllättävän tunteen

Vanhemmuuteen kuuluva haikeus saattaa yllättää aivan arkisissakin tilanteissa.

Vanhemmuuteen liittyy monia tunteita skaalan koko matkalta. Osa niistä lähtee kuin varkain mukaan synnytyssalista, osa kehittyy matkan varrella vahvoiksi. Yhteistä kaikille vanhemmuuteen liittyville tunteille on, että niihin ei oikein osaa ennakolta varautua millään tavalla.

Yksi lasten kasvamiseen liittyvistä tunteista on haikeus. Jokainen meistä vanhemmista on toisinaan katsonut jälkikasvuaan ja miettinyt, että missä välissä siitä vauvanpallerosta on jo noin iso kasvanut. Tunne voi vallata mielen voimalla niin lapsen yksivuotissyntymäpäivänä, ensimmäisenä koulupäivänä kuin ylioppilasjuhlissa. Suurissa murroskohdissa siis.

Mutta haikeutta sisältyy välillä myös tavallisiin arkipäiviin ja täysin arkisiin asioihin. Kesällä seurasin lapsiaan rattaisiin päiväunille nukuttavia vanhempia. Haikeudella mietin, että olisihan se kiva, jos omatkin lapset olisivat vielä niin pieniä, että nukkuisivat päiväunet. Ehtisi itsekin vetää päivän aikana hetken henkeä ilman, että tarvitsee olla koko ajan silmät selässä tai yrittämässä pysyä muksujen vauhdissa mukana.

Tunne yllätti totaalisesti. En ole haikeuteen taipuva ihminen. Lasten varhaisvuosia kyllä muistellaan välillä koko perheen voimin, mutta en ole koskaan aiemmin kokenut haikeutta niistä. Vauva- ja taaperovuodet olivat ihania, mutta aika aikaansa kutakin.

Haikeuden tunne vaatii sen, että aika ehtii värjätä muistoja isolla pensselillä. Omalla kohdalla näin ei ollut vielä käynyt päiväunien suhteen. Kesällä iskenyt haikeus vaihtui nopeasti muistijälkeen siitä, kuinka monta kilometriä olen kävellyt ympyrää rattaiden kanssa tai kuinka monta satua olen lukenut tylsän unettavalla äänellä, että saisin lapset edes hetkeksi ummistamaan silmänsä.