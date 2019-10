Tilastokeskuksen julkaisema väestöennuste on puhututtanut niin mediassa kuin eduskunnassakin.

Eduskunnan keskustelujen suunta kääntyy hyvin nopeasti muihin lapsiin ja nuoriin kohdentuviin asioihin, jotka kaikki ovat tärkeitä, mutta menevät sen oleellisen kysymyksen ohi. Nimittäin, mistä uusia vauvoja?

Syntyvyyden ongelmat eivät ole ihan vähäpätöinen juttu. Jos mietitään koko väestön kokoa, ei pienemmästäkään väestömäärästä ole haittaa, jos sen ikäjakauma on tasainen. Silloin työelämässä on riittävästi ihmisiä, jotta verokertymä pysyy tasaisena taaten niin ikääntyvän väestön kuin pienokaistenkin julkiset palvelut.

Mutta kun tämä suhdeluku keikahtaa pois tasapainosta, olemme vääjäämättä ongelmien edessä. Miten rahoitetaan hoiva ja hoito?

Hallituksen riveistä heiteltiin viime viikon kyselytunnilla ratkaisuiksi toisen asteen ilmainen koulutus ja subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Ei näistä ratkaisuiksi ole, jos toiselle asteelle ei ole menijöitä, kun ne lapset jäävät syntymättä.

Yksiselitteistä syytä siihen, miksi lapsia ei enää tehdä, ei ole. Iltapäivälehtien julkaisemat nuorten haastattelut nostavat kuitenkin esiin niitä yleisempiä, joista osaan voi yhteiskunta vaikuttaa.

Talous ja työelämän epävarmuus on yksi esiin nostetuista syistä. Ensimmäinen lapsi tuo mukanaan mittavien hankintojen listan lastenvaunuineen, pinnasänkyineen ja turvaistuimineen. Jo pelkästään vaunut voivat maksaa uutena yli 1000 euroa. Opiskelijan tai vasta työuran aloittaneen lompakossa tämä on valtava summa. Toisen lapsen kohdalla nämä hankinnat ovat jo olemassa, joten taloudellinen paine korostuu ensimmäisen lapsen kohdalla.

Siksi onkin ihmeellistä, että hallitus esittää lapsilisiin korotusta yli neljälapsisille perheille, joita on tilastokeskuksen mukaan vain viisi prosenttia kaikista lapsiperheistä. Pienikin lisäys ensimmäisen lapsen lapsilisään olisi sekä taloudellinen edistysaskel että signaali siitä, että yhteiskunta haluaa kannustaa lapsen tekoon.

Epävarmuus työmarkkinoilla ei luo turvaa tulevasta. Riittääkö töitä lapsen syntymän jälkeen? Pääsenkö edes takaisin töihin, jos olenkin lapsellinen ja hoitanut pienokaista kotona? Kun samaan aikaan elinkustannukset nousevat niin, että edes normaali palkka ei riitä elämiseen, on itkussa pitelemistä.

Nuorten haastatteluissa esiin nousevat myös ns. hedonistiset syyt. Halutaan matkustaa, juhlia, nähdä kavereita ja maailmaa, ”elää”. Näin 3 biologisen ja 3 uusiolapsen äitinä voin kyllä taata, että elää voi myös lasten kanssa. Mutta tämä onkin vain yksi osa sitä isompaa ongelmaa. Emme ole kovin lapsi- ja perhemyönteisiä.

Lapset, jos niitä sattuu syntymään, vaikka yhteiskunta kohta korvaa ehkäisyn, pitää viedä yhteiskunnan kasvatettavaksi päiväkotiin. Kotona lapsiaan hoitava vanhempi syyllistetään helposti, jopa valtion taloudellisesta tilasta. Ilmastonmuutoskin on itsekkäiden lapsia tehneiden syytä. Jopa aivan pienimmille lapsille suunnatuissa ”näin pelastat maailman” -peleissä lietsotaan lapsivastaisuutta teemalla: lapsen tekemättä jättäminen on ekoteko. Samaa teemaa jatketaan aikakausilehdissä, joissa kanteen on jo piirretty vauvan päälle ruksit. Mikä signaali tässä annetaan? Sekö, että pieni vauva on iloinen asia?

Samaan aikaan niitä perheitä, jotka eivät saa lapsia, vaikka haluaisivat, ei tueta juuri ollenkaan. Lapsettomuushoidot ovat kalliita ja epävarmoja, tavallisen perheen adoptiot vaikeita ja aikaa vieviä.

Lapsissa on tulevaisuus, sanotaan. Mutta jos lapsia ei ole eikä tule, ei tulevaisuutemmekaan näytä kaksiselta.

