Pidetään koko Suomi mieluummin asuttuna kuin miehitettynä

"Ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun tiimellyksessä saattaa unohtua, että on sitä tapeltu ennenkin. Nythän on käsillä sopivasti talvisodan 80-vuotismuistovuosi."

Välillä joku kyselee, kannattaako koko Suomi pitää asuttuna ja onko se ylipäätään mahdollista.

Kun Yle kysyi, eduskunnasta löytyi 21 kansanedustajaa, joiden mielestä se ei taida olla mahdollista.

Turkulaisedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) perusteli, että kaupungistuminen on globaali ilmiö – siihen lienee pakko sopeutua.

Sama Sirén on yksi äänekkäimpiä sotureita eduskunnan ilmastonmuutoksen vastaisessa rintamassa. Viimeksi kyselytunnilla 17. lokakuuta hän patisteli hallitusta aktiivisempiin toimiin globaalia ilmiötä vastaan.

Suomalaisena lainsäätäjänä Sirén tuntuu siis nostavan kädet pystyyn sen edessä, että koko kotimaasta ja kaikista sen kansalaisista asuinpaikasta riippumatta pidettäisiin huolta, mutta yleismaailmalliseen taisteluun ilmastonmuutosta vastaan täytyy löytyä poliittista tahtoa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tietysti tärkeää, mutta se on myös poliittisesti seksikästä. Se on siitä mukava teema, että konkreettisia tuloksia näkyy vasta joskus kaukana tulevaisuudessa. Hyvällä asialla ja vahvalla taiteellisella vaikutelmalla ehtii ratsastaa moniin vaaleihin.

Vaikka Aurajoen rannalta ei tunnu löytyvän tarmoa tai tahtoa koko Suomesta huolehtimiseen, samaa ei voi sanoa susirajan asukkaista.

Ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun tiimellyksessä saattaa unohtua, että on sitä tapeltu ennenkin. Nythän on käsillä sopivasti talvisodan 80-vuotismuistovuosi. Sirén voi vaikka googlata, että silloin osat olivat toisinpäin. Kakolanmäeltä katsoen syrjäisessä Suomessa, esimerkiksi Suomussalmen Raatteen pöpeliköissä hytisi tulipalopakkasissa kohtuullinen määrä paikallista asujamistoa vakaana tarkoituksena taistella koko maan puolesta.

Vaikka ei sitä tuolloin taidettu ääneen sanoa, taustalla saattoi häilyä oletus, että kun nyt koko maata kovallakin hinnalla puolustetaan, niin kaipa sitten jatkossakin koko maasta huoli pidetään. Pidetään koko Suomi mieluummin asuttuna kuin miehitettynä.

Joku voisi vinkata Sirénille, että syrjempänäkin on ehkä järjellistä elämää ja ihan oikeita ihmisiä, joilla saattaa olla annettavaa koko kansakunnalle. On siellä muutama yliopistokin, joista puskee väkeä kansakunnan palvelukseen. Joku jopa haluaisi tehdä työtä kotiseudullaan.

Koko Suomesta huolehtiminen saattaa maksaa enemmän kuin väen pakkaaminen Varsinais-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireihin. Se voi kuitenkin tuottaa kansalliseen hyvinvointiin ja kollektiiviseen tulevaisuudenuskoon jotakin sellaista, mitä urbanisaatiokonsulttien excelit eivät näytä.

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.