Junien lippu-uudistuksen huono puoli: "Ex tempore -matkaaja maksaa lipustaan ryöstöhinnan"

Vapaus mennä mielensä mukaan silloin kuin itselle parhaiten sopii – näin ajattelin junamatkailusta vuosia. Opiskeluaikana erityisesti reissuun tuli lähdettyä lyhyelläkin varoitusajalla.

Pahimpien joulu-, pääsiäis- ja juhannussesonkien ulkopuolella saattoi aina luottaa mahtuvansa kyytiin, kun koti-ikävä vaivasi ja tuli tarve päästä käymään kotikonnuilla. Takaisin opiskelukotiin tiesi pääsevänsä, vaikka suunnitelmat matkan varrella saattoivat muuttua ja paluupäivä vaihtua.

Opiskelin Tampereella. Sieltä oli näppärä käydä päiväreissuilla Helsingissä, kun junia kulkee noin tunnin välein suurimman osan vuorokaudesta. Päivän aikataulua ei tarvinnut lyödä ennakkoon lukkoon. Paluumatka alkoi sitten, kun siltä tuntui.

Kun opiskelut vaihtuivat työelämään, saatoin perjantaisin hypätä ensimmäiseen Helsingin junaan, johon palavereista ehdin.

Tämänkaltainen spontaanius on junamatkailusta sittemmin hävinnyt kokonaan. Lippu-uudistus muutti hinnoittelua niin, että tarkan euron ihminen hankkii lippunsa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ex tempore raiteille lähtevä maksaa lipustaan suorastaan ryöstöhinnan.

Spontaanin junailijan ei menneisyydessä tarvinnut pohdiskella junalippujen hintoja, kun ne olivat samat ostohetkestä huolimatta.

Lopullisesti mielikuvani junamatkailun ihanasta spontaaniudesta mureni viime kesänä, kun jäimme ilman autojunapaikkaa.

Olin suorastaan pöyristynyt tajutessani, että kaikki meille sopivat vuorot oli myyty loppuun. Haluttua lähtöpäivää olisi pitänyt siirtää 1,5 viikolla eteenpäin, että olisimme saaneet ihmisten lisäksi auton kyytiin.

Aiempina kesinä Lappiin auto junassa -tyylillä matkustamista ei ole tarvinnut suunnitella paljoa etukäteen. On ollut kesiä, ettei meillä ole lähtiessä ollut edes paluulippua, kun on voinut luottaa siihen, että kyytiin mahtuu. Olemme fiiliksen ja kesäkelien mukaan päättäneet paluupäivän.

Olivatko autopaikat näin myytyjä, koska maata myöten tapahtuva lähimatkailu on kasvattanut hurjasti suosiotaan viime vuosina? Vai onko VR vähentänyt autopaikkojen määrää kesäaikaan?

En tiedä kumpi selittää sitä, että autopaikat olivat tänä vuonna näin haluttuja. Joka tapauksessa lippujen varaamisen suhteen junamatkailu alkaa muistuttaa lentomatkailua.

Saadakseen järkevänhintaiset liput haluamalleen vuorolle on oltava liikkeillä ajoissa muulloinkin kuin kiivaimpina sesonkeina. Mikä on vähän sääli, koska se ei kannusta tai mahdollista ex tempore -henkiseen reissaamiseen, jolle on aina välillä tilausta ja tarvetta.