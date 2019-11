Kuuntele kolumni Rallin kertomana: Syksy pimenee televisiossa

"Vappu juontaa sitä. Se vois ottaa sitten Pertsan talkshownsa vieraaksi ja Veitola voisi tulla yökylään."

Näin syksyn tullen, päivien lyhentyessä ja pimeyden vallatessa tanteretta, minäkin hilauduin pitkästä aikaa television äärelle. Otin mukavan asennon kotosohvalle, ripottelin poppareita rinnuksille, aloin kanavapujottelun ja nautiskelin kotimaisesta televisiotuotannosta!

Jostakin syystä minulle pujahti mieleen kuvitteellinen tuotantoyhtiöiden yhteinen palaveri:

– Heii, te kaikki nastat tyypit! Kuinkas Tytti sun kesä meni?

– Ihan ihanasti, kiitos! Mä sain unboxattuu itseni täysin, must tuli niin ku iha uus mimmi. Tollanen pieni loikka pois kaikesta tekee ihmeitä. Entä Krisu olitko sä böndellä vanhustes kaa?

– Joo, olin kyllä kotipuolessa käymässä, siellä oli kaikki niin kuin ennenkin. Äitee on hyvässä kunnossa, ja isäkin sinnittelee lonkkansa kanssa.

– Ihan siistii, hei. Voimahalii vaan sun isseelle! Meidän pitäisi nyt duunaa syksyn ohjelmaa ja vierailijoita. Onks kellää mitään mullistavaa uutta idistä?

– No perhana, nyt kun kysyit. Mä sain ahaa-elämyksen kotopuolen apsilla käydessäni. Siellä yksi paikallinen jätkä kertoi juttujaan, mielipiteitään ja väitteli porukan kanssa. Rinki ympärillä ulvoi naurusta. Tuumasin että siinä olisi uutta verta televisioon.

– Ai olikse Jaajo, vai Leppilampi?

– Ei, ei se on yksi Virtasen Pertsa, savoa murtava koomikko ja mielipideautomaatti luonnostaan.

– Siis kuka? Onks se joku Paasosen salanimi? Jos se on joku Pertsa sun kotiseudulta niin thanks, but no thanks. Huikee idea! Mut ei tänään, ei huomenna, ei ehkä ikinä, – ei koskaan. Mut jaksuhali sun frendilles. Mä oon nyt tässä hahmotellu syksyn prokkikset ja vierailijat.

– Selvä, minä kerron terveiset, mutta mikä sun syksyn hahmotelma on?

– No se menis näin: Mitä jos Maria Veitola menisi yökylään Vappu Pimiän luo? Vappu voisi sitten ottaa Veitolan oman talkshownsa vieraaksi. Voisi kysellä, miltä tuntui olla kylässä.

Mikko Leppilampi voisi olla toinen vieras, Vappu voisi kysellä miltä tuntuu juontaa Tanssii Tähtien kanssa ohjelmaa. Mikko voisi käväistä myös Hyviä vai huonoja uutisia -ohjelman vierailijana. Sieltä Kuustonen voisi tulla sitten Leppilammen Tähdet, Tähdet -sarjaan. Veitolahan on sitä tuomaroimassa. Kuustonen voisi olla myös seuraava yövierailukohde?

Onneksi Napakymppi alkaa pian, saadaan iki-ihana Janne Kataja taas vihdoin telsuun, jotain kivaa matkaohjelmaa voisi kehittää lisäksi Janskulle?

Duudsonit aloittaa Possen heti Päällikkö-ohjelmansa jälkeen. Vappu voisi haastella Jarppia ohjelmassaan, olihan Jarppi Tanssii tähdissä mennä vuonna.

– Hei muuten, onks se sun Pertsas toukohousu? Sillähän me saataisiin kaveris telsuun, jos se lähtis Maajussille morsian -ohjelmaan. Vappu juontaa sitä. Se vois ottaa sitten Pertsan talkshownsa vieraaksi ja Veitola voisi tulla yökylään. Toki jos se on kiinnostava tyyppi.

– No on sillä peltoa. Pitää kysyä. Mitäs muu ohjelma?

– No Big Brother, Love island, Selviytyjät, Morsian Alttarilla, Mökkitalkoot, Neljän tähden illallinen pyörii hienosti. Mää kysyin Jarppia, Vappua, Mikkoja ja Veitolaa selviytyjiin ja illalliseen, mutta voi olla että on pakko ottaa tuo Kaulasen Samppa johonkin, kun se soittelee koko ajan. Mutta kaiken kaikkiaan, must tää syksy olis tässä. Mitä mieltä?

– Ihan hyvälle kuulostaa, entä kevät?

– Noo, ensin fansku loma alle ja kevättä duunaan. Veitola vois kyläillä Sampan luona ja sitte Sampalle oma matkaohjelma johon se vois kutsua Pimiän messiin ja...

Kirjoittaja on teuvalainen maanviljelijä ja ­Elonkerjuu-yhtyeen kitaristi.