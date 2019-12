Maaseudulle voimaa viiden kohdan ohjelmalla

Vääjäämätön, takuuvarma, enteellinen ja ennalta-arvattava. Se on maaseudun tulevaisuudenkuva, joka minulle hyvin usein esitetään.

Tämä kirjoitus on sinulle maaseudun kehittäjä, kylätoimija, maaseutuyrittäjä, paikkakunnan päättäjä ja asukas. Tämä on myös sinulle valtakuntamme päättäjä ja suunnannäyttäjä.

95 prosenttia maamme pinta-alasta on maaseutua. Siellä sijaitsevat käytännössä kaikki maamme uusiutuvat raaka-aineet. Suomen tavaraviennistä 68 prosenttia perustuu maaseudulta saataviin raaka-aineisiin.

Maaseutu on hyvin moninainen. Kuten eri kaupunkeja, ei maaseutuakaan voi luokitella yhteen muottiin. Lisäksi Suomelle on tyypillistä harvaan asuttu maaseutu omine paikalliskeskuksineen.

Noin 40 prosenttia suomalaisista asuu maaseudulla. Yli kolmanneksella suomalaisista on kaksoisidentiteetti, he kokevat olevansa niin maalaisia kuin kaupunkilaisia.

Sain elokuussa Maaseutukasvo 2019 -palkinnon tunnustuksena näkyvyydestä julkisuudessa ja viestintävälineissä kylätoimintaan ja maaseutuun liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä maaseudun ja kylien myönteisen julkisuuskuvan ja profiilin vahvistajana.

Hyvät ystävät, tarvitsen teitä tähän työhön kanssani. Tein meille yhteisen, viiden kohdan huoneentaulun ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

Älä ruoki näköalattomuutta

On tärkeää tuntea historian kulku ja tutustua ennusteisiin. On välttämätöntä haistella trendien virtauksia ja tunnistaa megatrendit ja niiden haasteet ja mahdollisuudet.

Älä kuitenkaan ota kielteistä tulevaisuuden ennustetta annettuna ja lamaannu sen edessä. Kyseessä on ennuste eli arvio tulevaisuuden tilasta ei absoluuttinen totuus.

Näköalattomuus on maaseudun kehityksen pahinta myrkkyä.

Puhu laadusta ja elä nykyisyydessä

Kun kanssani aloitetaan niin sanottu small talk, minulta kysytään lähes aina, kuinka paljon Kuhmossa on asukkaita. Tästä päästään keskustelemaan luontevasti kurjuuden maksimoinnista eli siitä, miksi Kuhmon väkiluku on puolittunut.

Muista, että vakituista väestöään menettäviä alueita on Suomi täynnä ja väestö on vain yksi mittari kaikista maailman mittareista.

Keskustele mieluummin laadusta ja siitä millainen meininki jollakin paikkakunnalla tai kylällä on. Jos se on huono, tee asialle jotain. Vältä ennen oli paremmin -syndroomaa kuin ruttoa. Maaseudun nuorelle ja lapselle paikkakuntasi on nyt, ei 40 vuotta sitten.

Tartu haasteisiin

Tiedämme, että haasteitakin on. Tartu niihin. Mieti uusia ratkaisuja, verkostoidu ja sovella hyviä käytänteitä omaan yritykseesi, kuntasi toimintaan tai kyläyhteisöön.

Ymmärrä potentiaali ja hyödynnä mahdollisuudet

Asut maailman älykkäimmällä ja onnellisimmalla maaseudulla. Näin voisimme sanoa, vaikka sen sanominen tuntuu vaikealta. Mekö muka?

Maaseudullamme tuotetaan maailman puhtainta ruokaa, opiskellaan yksissä maailman parhaimmista kouluista ja kehitetään kestävän kehityksen ratkaisuja uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Näe ympärilläsi mahdollisuuksia, kannusta nuoria tarttumaan niihin ja tartu niihin myös itse. Maailma on sinulle avoin.

Viesti maaseudusta

Sinä olet oman paikkakuntasi, kyläsi tai yrityksesi maaseutukasvo. Sillä, mitä sanot, on merkitystä. Sanot sen kaupungissa asuville ystäville, omalle lapselle, sisaruksellesi, kirjoitat paikallislehteen, Hesariin, blogiin tai kuvaat videon someen.

Suurin osa maamme asukkaista ei luultavasti ole koskaan kuullutkaan kotiseudustasi.

Maailmanlaajuisessa mittakaavassa potentiaalia on vielä enemmän. Sinä voit ratkaista sen, millainen mielikuva kotiseudustasi syntyy.

