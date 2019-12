Hengähdyspaikka: Yksinäisyyden tunne voi olla juhlapyhinä musertava

Joulun ilosanoma muistuttaa, että Jeesus syntyi nimenomaan surevien, hylättyjen ja yksinäisten ystäväksi.

Jouluaattoon on vielä reilu viikko aikaa. Monessa perheessä jouluvalmistelut ovat jo täydessä tohinassa tai ainakin mietinnän alla.

Kodeissa pohditaan, mitä lahjoja kukakin toivoo, mitä tarjoiluja joulupöytään tänä vuonna laitetaan ja mistä joulusiivous kannattaisi aloittaa. Tällainen tilanne on varmasti suurimmassa osassa suomalaisista kodeista.

Mutta on myös paljon koteja, joissa joulua ei odoteta yhtä innolla. On eronneita perheitä, joissa lapset viettävät juhlaa vanhemman ex-puolison kanssa. Perheitä, joissa puoliso on kuollut tai sitä ei ole koskaan ollutkaan.

Koteja, joissa jouluaattoa vietetään kuin normaalia arkipäivää, kun seurana ei ole ketään kenen kanssa sitä juhlistaa. Kotona ei ole ketään kenelle toivottaa hyvää joulua tai kenen kanssa keskustella joulukonvehtien paremmuudesta.

Tiedän myös monia sellaisia, jotka viettävät joulun kyllä ihmisten seurassa, mutta kokevat silti olonsa yksinäiseksi. Juhlapyhinä yksinäisyyden tunne voi olla musertava.

Joulun ilosanoma kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että Jeesus syntyi nimenomaan surevien, hylättyjen ja yksinäisten ystäväksi. Pahimpina hetkinään hänen ystävänsä ja läheisensä kielsivät hänet ja Jeesus epäili jopa Jumalan hylänneen hänet.

Juuri tuon tähden joulun sanoma koskettaakin erityisesti yksinäisiä, sillä voimme luottaa Jeesuksen tietävän miltä meistä tuntuu kun olemme yksin. Myös hän koki sen.

Ja juuri sen tähden yksinäisenkin tulisi jouluna sytyttää joulutähti ikkunalle ja syödä vaikka kaupan valmislaatikoita ja viipalekinkkua, avata konvehtirasia ja hiljentyä juhlistamaan Vapahtajamme syntymäpäivää.

Silloin voit aistia joulurauhassa pyhän tunnun: sinä et ole yksin, vaan rakastettu Jumalan luoma ihminen, josta Jumala lupaa huolta maailman loppuun asti.

Vakaumuksellisella kolumnipaikalla vuorottelevat seurakuntapastori Salla Autere, vankilapastori Miika Hynninen, piispa Kaarlo Kalliala, kirjailija Minna Kettunen ja lähetystyöntekijä Anni Takko.