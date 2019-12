Ollapa johtaja.

Täytyy myöntää, että viimeiset viikot eduskunnassa ovat olleet käänteitä täynnä. Surullista ilmapiiriä poisnukkuneiden kollegojen ja ystävien vuoksi, puutaheinää puhumista, luottamuksen menettämistä, kriisikokouksia ja ”oviliven” seuraamista. Vaihtui tuossa hallituskin, vaikkei oikeasti vaihtunutkaan. Ihmisiä siirreltiin titteliltä toiselle, valtakunnassa on jälleen kaikki hyvin ja luottamus palautunut.

Olemme saaneet seurata myös monenlaista johtamista. Kukapa nyt ei johtajaksi haluaisi? Joko ihan vain pelkäksi johtajaksi tai peräti puheenjohtajaksi. Mikä olisi sen hienompaa? Saisi paistatella päivää julkisuudessa, muut kohtelisivat arvostavasti, saisi oman näkemyksensä esiin ja käyntikortin, jossa nimen perässä lukisi ”johtaja”. Kunniaa, arvostusta ja arvovaltaa ihan tuosta vaan. Mutta ei ihmisestä tule hyvää johtajaa vain sillä, että hän saa johtajan tittelin.

Hyvä johtaja ei heitä joukkuetoveria julkisesti bussin alle. Hyvä johtaja harjaa mokailijat omassa porukassa, ei mediassa saati kameroiden edessä. Vaikeassa paikassa hyvä johtaja seisoo päättäväisesti kameroiden edessä ja kertoo joukkueensa kannan selkeästi, kiemurtelematta ja jättämällä sanoilla kikkailun muille. Siinä tilanteessa ei olla peurana ajovaloissa vaan päättäväisenä ja vakaana.

Hyvä johtaja kuuntelee omaa joukkuettaan eikä järjestä huutoäänestyksiä sosiaalisessa mediassa saati toimi diktaattorina. Hyvä johtaja on myös usein yksin. Hän kantaa vastuun, pitää huolen, linjaa kun on linjattava, päättää kun on päätettävä. Sovittelee oman joukkonsa eripuran, kuuntelee ja ratkaisee. Ei ole helppoa olla hyvä johtaja. Jos et ole, joukkueesi vaihtaa sinut heti kun se on mahdollista. Joko hyvällä tai pahalla. Kaikki vain eivät ole syntyneet ns. Johtajanpäivänä, vaikka johtajiksi ovatkin päätyneet. Huonoa johtamista on viime aikoina nähty niin paljon ja niin korkealla tasolla, että hieman jo huoli nousee.

Onneksi joulu tulee. Ja joulupukilla on kyllä tonttujoukon johtajuus hallussaan. Meidän perheessä tonttu kävi usein jouluna ikkunan takana kurkkimassa.

Kun keskimmäisen veljeni perhe muutti naapuritaloon, äitini otti projektiksi tonttuilla. Hän vei jouluisen traditionsa niin pitkälle, että viimeisinä vuosina hän lähti iltakävelylle tavallisissa vaatteissaan, vaihtoi kilometrin päässä vaatteensa, liimasi parran paikoilleen ja palasi peltoja pitkin veljeni ikkunoiden taakse. Matkan varrella hän taisi kurkkia myös naapureiden ikkunoista.

Äitini tonttuilu loppui siihen vuoteen, kun kurkattuaan veljeni ikkunasta ulko-ovi lennähti auki ja jo teini-ikäiset veljenpoikani kavereineen hyökkäsivät ulos ovesta harjanvarsi mukanaan. Hurjan takaa-ajon jälkeen äiti sai kuin saikin karistettua nuoret vesat kannoiltaan ja palasi miltei sydänkohtauksen saaneena kotiin. Tonttua ei tämän jälkeen aikoihin näkynyt.

Kunnes, muutamia vuosia sitten, ollessani lasteni kanssa käymässä mummolassa, tonttu oli jälleen ikkunan takana. Epäluuloiset lapseni ryntäsivät tarkistamaan, onko mummo nukkumassa ja olihan hän. Yhdessä seurasimme ikkunasta tuota partaista hahmoa, kuinka se kävi kurkkimassa naapureiden ikkunoista ja poistui peltoja pitkin kauemmas. Vaikka olin aikuinen, kolmen lapsen äiti, en voinut välttyä lämpimältä läikähdykseltä rinnassani. Tonttuperinne kylällämme eli ja voi hyvin.

Jos joulun alla tulee julki, että yksi kansanedustaja on löydetty partaisena kurkkimassa naapureiden ikkunoiden takana, en tunnusta että se olin minä. Oikein hyvää joulua kaikille Maaseudun Tulevaisuuden lukijoille.

Riikka Slunga-Poutsalo

kansanedustaja (ps.)