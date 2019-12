Citymaalaisen tunnustuksia: "Viljelemme mökin istutuslaatikoissa muinaisia siemenaarteita ja ostamme helpottuneena lähikaupasta raaka-aineet"

"Ehkä me emme ole ihan aitoja maalaisia. Emme pyydä ymmärrystäsi mutta arvostamme suuresti, jos sitä saamme."

Meitä on jo yllättävän paljon, ja joukkomme kasvaa salakavalan nopeasti. Me olemme niitä, joista Karen Rosenkranz on kirjoittanut tutkintansa, kuvineen tottakai, koska visuaalisuus on meille niin tärkeää. Meihin aluetieteilijä, lehtori Luoto viittasi Kantrin marraskuun numerossa hipstereinä ja maaseudun toivoina.

Me olemme niitä, jotka romantisoivat maalla asumista. Joille ulkohuussipolku on konkreettinen osoitus luontoyhteydestä. Jotka hyppäävät tuntemattomaan toteuttaakseen unelmia, joko laajentaakseen reviiriään ja mukaavuusaluettaan tai aloittaakseen tyhjältä pohjalta, poissa oravanpyörästä, elääkseen todemmin ja aidommin arvojensa mukaisesti.

Me joko hankimme oman pikkuisen torpan sen pajupöpelikön takaa pellon laidalta tai, kuten tulevaisuudentutkimuksen emeritusprofessori Heinonen onkin oivaltanut, löydämme asumisen toteuttamiseenkin luovia ratkaisuja. Koska asumis- ja työskentelykuutioihin puristettu toimistominämme on alkanut rakoilla pahemmin kerran ja luova puolemme pursuaa mitä mielikuvituksellisimpia toteutuksia tavallisiinkin kysymyksiin.

Kun näet ja yrität käyttää keramiikkaamme, kuulet musiikkiamme, luet kirjoituksiamme tai katselet taidettamme, huomaat kyllä tämän. Me kieltäydymme enää mahtumasta mihinkään valmiisiin muotteihin.

Viljelemme mökin takapihan istutuslaatikoissamme muinaisia siemenpankkien aarteita, iloitsemme viidestä sormenpään kokoisen perunan sadostamme ja ostamme helpottuneena lähikaupan heviosastolta sitten ne ruokiemme raaka-aineet.

Onneksi löydämme sieltäkin hyvin merkittynä lähituottajien ja luomutuotteet. Koska citymaalainen minämme vaalii kaikkea aitoa, puhdasta ja selkeytyneiden arvojemme mukaista, myös lautasillamme. Sillä me elämme vihdoin itsemme näköistä elämää.

Pidämme silti vähintään toisen jalkamme kiinni kaupungissa. Koska siellä me osaamme suunnistaa ilman Google Mapsia. Meille ratikka- ja dösäreitit ovat tutumpia kuin peurapolut nykyisessä lähimetsässämme. Kaupungin kirkkaat valot, runsaat tuotevalikoimat ja laaja elämysten kirjo on meissä äidinmaidosta.

Käymme tankkaamassa sitä aika ajoin palataksemme jälleen puhtaampaan ja aidompaan elämäämme. Kunhan netti toimii takkuamatta.

Ehkä me emme ole ihan aitoja maalaisia. Mutta me rakastamme uutta maaseudun elämäämme silti, ihan oikeasti.

Emme pyydä ymmärrystäsi mutta arvostamme suuresti, jos sitä saamme. Ja sitä, että tulet aina välillä traktorilla kääntymään, katsomaan miten me sinnittelemme post-urbaanisti ja opettelemme sinulle itsestäänselviä taitoja pysyäksemme hengissä talven yli.

Kirjoittaja on yrittäjä, jonka citymaalaisuus roihahtelee luovasti mitä moninaisimpiin suuntiin.