Miksi meillä syntyy niin vähän lapsia?

Olen kantanut viime vuosien aikana suurta huolta Suomen väestökehityksestä. Siitä, että maamme syntyvyys on ennätysalhaalla ja suomalaisia kuolee paljon enemmän kuin syntyy. Työikäisen väestön määrä vähenee nopeaan tahtiin. Samalla eläkeikäisen väestön määrä lisääntyy vauhdilla.

Jos väestöennusteet toteutuvat, tarkoittaa se hyvinvointivaltion rapautumista. Silloin Suomella ei ole varaa kouluttaa lapsia ja nuoria nykyisellä tavalla, eikä meillä ole varaa hoitaa jatkuvasti kasvavaa ikäihmisten joukkoa. Ennusteiden toteutuessa meillä ei varaa myöskään nykyisen kaltaisiin eläkkeisiin taikka sosiaaliturvaan.

On mahdoton yhtälö, että yhä pienenevä joukko työikäisiä rakentaisi työn kautta kestävää kasvua ja samalla huolehtisi entistä suuremmasta ikäihmisten palvelutarpeesta.

Viime syksynä tilastokeskuksen julkaiseman ennusteen mukaan vuonna 2030 syntyisi enää 44 000 lasta. Viime vuonna suomalaisia kuoli noin 7 000 enemmän kuin syntyi. Samaan aikaan työikäisen väestön määrä vähenee. Tänä vuonna työikäisiä arvioidaan olevan noin 3,42 miljoonaa. Luku on lähes 130 000 pienempi kuin vuosituhannen alussa.

Muutos on määrällisesti huikea, mutta erityisen vakavaksi tilanteen tekee muutoksen nopeus ja muihin pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin verrattuna alhainen työllisyysasteemme. Suomessa vain vajaa kolme neljästä työikäisestä, osittain tai kokonaan työkykyisestä on tänään töissä.

Samalla suomalaisia siirtyy joka vuosi kiihtyvällä vauhdilla eläkkeelle. Tänään eläkeikäisiä on lähes puolimiljoonaa enemmän kuin 20 vuotta sitten. Tilastokeskus ennustaa, että 50 vuoden päästä eläkeikäisiä on yli puolimiljoonaa enemmän kuin tänään. Suomi on ensimmäinen hyvinvointivaltio, joka kohtaa nopean ikääntymisen yhdistettynä historiallisen alhaiseen syntyvyyteen.

Suomen nykyinen hallitus on jo hallitusohjelmaa neuvoteltaessa tunnistanut edellä kuvatun asiantilan. Ensinnäkin hallitus on asettanut kovan työllisyystavoitteen, jonka toteuttamiseksi valmistellaan huolellisesti toimenpiteitä. Toiseksi sote-uudistusta viedään määrätietoisesti eteenpäin samoin kuin vanhustenhoidon hoitajamitoitusta. Kolmanneksi perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi ja turvallinen elämä on nostettu aivan keskeiseksi painopistealueeksi hallituksen politiikassa.

Pääministerin johdolla on käynnistymässä väestöpoliittinen työryhmä, jonka tavoitteena on löytää nopeita, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotta syntyvyys suomalaisten keskuudessa saadaan kasvuun. Työryhmän tehtävänä on muun muassa arvioida taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutuksia syntyvyyteen ja esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Alhaisen syntyvyyden syistä suomalaisten keskuudessa on jonkun verran tutkittua tietoa politiikkatoimien tueksi. Jatkotutkimusta kuitenkin tarvitaan. Eräät hiljaiset ja vahvemmatkin signaalit antavat ymmärtää, että erityinen syy alhaiselle syntyvyydelle on kytköksissä nuorten miesten ahdinkoon. Siis siihen, että peruskoulutuksen jälkeen ei ole tahtoa tai voimaa jatkaa opintietä. Tämä johtaa helposti syrjäytymiseen kokonaan työelämän ulkopuolelle ja elämän harmaalle vyöhykkeelle.

Historiallisen alhaisen syntyvyyden kääntäminen on maamme suurimpia yhteisiä haasteita. Pyydän, että lukijat lähettäisivät minulle näkemyksiään ja ratkaisuesityksiään sähköpostilla osoitteeseen antti.rinne@eduskunta.fi. Etsitään yhdessä keinot Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi.

