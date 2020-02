Päiväunet saa ottaa vaikka useamman kerran päivässä

Uneton kaipaa armollisuutta, eikä pelkkiä stressaavia neuvoja.

”Jollet nuku, kuolet!” Näin räväkästi unen tarpeellisuudesta kertoo Kalifornian Berkeleyn yliopiston professori Matthew Walker kirjassaan Miksi nukumme. Kirjaa on liiasta yksinkertaistamisesta kritisoitukin, mutta toden totta, hyvä uni edistää terveyttä ja hyvinvointia monin tavoin.

Mieliala on verrannollinen edellisen yön unen määrään. Hyvin nukutun yön jälkeen elämä rullaa raiteillaan, ja pystymme suuntaamaan ajatuksemme tärkeisiin päämääriin: haluan saada opintoni valmiiksi, hoitaa työni kunnolla, tai mikä ikinä iso tavoite onkaan.

Huonosti nukutun yön jälkeen, kun aivoilla ei ole ollut yöllä mahdollisuutta käsitellä tunteita, elämä näyttääkin aivan erilaiselta. Yhtäkkiä on äärimmäisen lannistavaa, että puhelin on kateissa tai lapsi kaataa maitolasin aamiaispöydässä. Pitkällä tähtäimellä koko mielenterveys nojaa hyvään uneen, sillä kasautuva univaje, siis jatkuva huono nukkuminen, kääntää mielialaa alaspäin ja verottaa jaksamista.

Oppiminen ja muisti ovat myös hyvän unen varassa. Päivällä aivot oppivat tietoisesti, mutta yöllä aivoilla on käytössään aivan toisenlainen oppimisen tapa: muistin konsolidaatio. Se tarkoittaa sitä, että laadukkaan unen aikana aivot käsittelevät uutta tietoa esitietoisella tasolla, vertaavat sitä aiemmin hankittuun tietoon ja sovittavat kaiken järkeväksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka tallennetaan hermoverkkoihin pitkäkestoiseen säilöön. Sen sijaan huonosti nukutun yön jälkeen aamu ei olekaan iltaa viisaampi, vaan osa eilisen tapahtumista tuntuu unohtuneen.

Hyvä nukkuminen liittyy sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen, tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, painonhallintaan ja jopa syöpäsairauksiin. Kaikkia siis kehotetaan nyt panostamaan uneen. Mutta miten sen hyvän unen saavuttaa? Ihmepilleriä ei ole. Neuvoja sen sijaan riittää: kirkasvalolamppu ja pimennysverhot, liikuntaa ja ulkoilua, kiitollisuusharjoittelua ja metsäretkiä, pähkinää ja banaania, älysormusta ja -ranneketta, melatoniinia ja joogaa. Huh, melkoisia listoja.

Uni on lahja. On ikävä totuus, ettei hyvää unta ole aina tarjolla meistä jokaiselle. On monia syitä, esimerkiksi työvuoroja tai lääkkeitä, jotka heikentävät unen laatua. Näissä tilanteissa ei unineuvoista ole paljon apua, päinvastoin, ne vain ahdistavat. Aikaisin aamulla ja myöhään illalla navetassa huhkiva tai öisin vauvan vuoksi heräilevä tarvitsee jotain muuta.

Aloitetaan vaikkapa siitä, että hyvä uni on yksilöllinen juttu ja päiväunet saa ottaa vaikka useamman kerran päivässä, jos siltä tuntuu. Armollisuutta unikeskusteluun ja ihania unia meille kaikille – ainakin silloin tällöin!