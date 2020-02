Hengähdyspaikka: Minä olen ihme – en kenenkään toisen jatke

Olemme kaikki arvokkaita, persoonallisia yksilöitä, muistuttaa vieraskolumnisti Salla Autere.

Löysin eilen oman syntymätodistukseni vuodelta 1981. Siihen oli kirjattu tarkasti tiedot tietenkin minusta, mutta myös vanhemmistani. Heidän koko nimensä, synnyinpaikkansa ja –aikansa, avioliiton solmimisen vuosi ja heidän ammattinsa.

Isäni kohdalla ammatissa luki: Insinööri. Äitini kohdalle oli kirjoitettu: Insinöörin vaimo. Todellisuudessa äitini oli kyllä paljon muutakin kuin vain miehensä vaimo. Hän oli opiskellut ammatin ja oli työelämässä mukana.

Havahduin huomaamaan kuinka patriarkaalisessa maailmassa olemme eläneet vielä vajaa 40 vuotta sitten. Naisen tärkein tehtävä ei ollut tuolloin luoda omaa uraa tai edetä elämässään, vaan olla miehensä tukena.

Olen iloinen, että maailmankatsomuksemme on kehittynyt tuosta ajasta. Vaikka kirkko onkin yksi hitaimmin kehittyvistä ja muuttuvista instituutioista, niin sielläkin on jo ymmärretty (toki muutamia poikkeuksellisia änkyröitä lukuun ottamatta...), että sukupuoli ei määritä ihmisen arvoa, mahdollisuuksia tai viisautta. Vaan jokainen ihminen on tärkeä ja merkityksellinen ja meillä kaikilla on oikeus olla yksilöitä.

Meillä kaikilla on oikeus tulla nähdyksi omien tekojemme ja ajatustemme kautta. Ketään meistä ei tulisi määritellä toisten ihmisten mukaan. Yhdenkään ihmisen ei tulisi olla vain toisen jatke. Vai miltä sinusta tuntuisi olla ”maanviljelijän vaimo”, vaikka tiedät tekeväsi töitä yhtä paljon kuin puolisokin? Tai ”siistijän aviomies”, vaikka olisitkin opiskellut itsellesi ammatin? Tai pahimmillaan jopa kantaisit vanhempiesi rikkeitä mukanasi olemalla ”alkoholistin poika”.

Jumala on luonut meistä jokaisen. Hän on luonut meidät juuri sellaisiksi, kuin me olemme. Ja Hän myös antaa meille mahdollisuuden seurata omia haaveitamme ja kehittää itseämme siihen suuntaan kuin itse tahdomme. Olemme kaikki arvokkaita, persoonallisia yksilöitä.

Minä olen ihme, suuri ihme. (Ps. 139:14)

Juuri sinä olet ihme. Yksilö. Tärkeä juuri itsesi takia.

Vakaumuksellisella kolumnipaikalla vuorottelevat

seurakuntapastori Salla Autere, vankilapastori Miika

Hynninen, piispa Kaarlo Kalliala, kirjailija Minna Kettunen ja kirkollisen työn koordinaattori Anni Takko.