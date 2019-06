Ilmastosankarit vauhdissa

Suomaisen perusmetsänomistajan omaisuus kiinnostaa yhtäkkiä kaikkia, ja kaikki haluavat siitä osansa.

Nimeltä mainitsematon ammattimetsuri istuttaa taas tänään lähemmäs 2 000 puuntainta. Uransa aikana hän tulee istuttamaan yli 100 000 uutta puuta, kuten moni hänen kollegansa. Samaan aikaan mediassa hehkutetaan julkisuuden henkilöä, joka pelastaa ilmastoa istuttamalla kymmenen puuta.

Suomalainen perusmetsänomistaja lähtee raivaussahan kanssa taimikkoon. Hänelle on tärkeää hoitaa metsänsä niin, että hänen lapsensa ja lapsenlapsensa voivat aikanaan korjata satoa. Aivan kuten hänkin on tehnyt. Toinen suomalainen metsänomistaja laskee, että seuraavan kymmenen vuoden aikana hän saa 15 prosentin koron hakkaamalla nyt tukkipuuston pois. Se mitä kymmenen vuoden jälkeen tapahtuu, on yhdentekevää. Hän on sankari, koska ei avohakkaa.

