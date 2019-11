Matkailu avartaa – metsästäjääkin

Kun maksaa reissusta kohtuullisen summan rahaa, järjestelyjen pitää toimia. Aina ei niin käy.

”Good shot, sir!” Skottilainen eräopas taputtaa suomalaista fasaaninmetsästäjää selkään, kun tämä viimein saa pudotettua yhden ylilentävistä linnuista.

Kymmenkunta kertaa on jo tullutkin pummi. ”Oh, they are sooo fast,” opas lohduttaa jokaisin toheloinnin jälkeen.

Jahtimatka ulkomaille antaa aina jotakin erikoista muisteltavaa ja opettaa uutta.

Kun on ikänsä kolunnut kotimaan riistamaita, on mukavaa tutustua toisenlaiseen metsästyskulttuurin ja uusiin riistalajeihin ulkomailla.

