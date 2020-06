Rakennustyömailla Helsingissä ja Turussa todettu useita tartuntaryppäitä – THL vaatii työmaita kiinnittämään huomiota koronatorjuntaan

Osa tartunnan saaneista on ulkomailta tulleita työntekijöitä.

Heikki Saukkomaa

THL:n mukaan koronaepidemian hoitoon on kiinnitettävä työmailla erityistä huomiota.

Suomalaisilla rakennustyömailla todetut koronavirusryppäät ovat huolestuttavia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos STT:lle.

Esimerkiksi Helsingissä koronavirustartuntoja on havaittu Lehto Groupin rakennustyömaalla työskennelleiltä työntekijöiltä ja Turussa Meyer Turku -yhtiön telakka-alueella työskennelleiltä.

"Nämä ovat potentiaalisia pienen paikallisen epidemian alkuja", sanoo THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

THL:n mukaan koronaepidemian hoitoon on kiinnitettävä työmailla erityistä huomiota, koska niillä työskentelee monista eri maista lähtöisin olevia työntekijöitä, jotka usein majoittuvat ahtaasti ja liikkuvat työmaalta toiselle. Myös karanteeniohjeiden noudattamisessa on THL:n mukaan toivomisen varaa.

"Taudilla on otolliset mahdollisuudet levitä majoitusoloissa ja sieltä sitten muille työmaalla työskenteleville, jos pieniä oireita ja kotiin jäämistä ei oteta tosissaan", Kiviranta sanoo.

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki työmailla työskentelevät ja liikkuvat ymmärtävät koronaviruksen varalta annetut ohjeistukset ja säännöt. Urakoitsijan on varmistettava, että tieto kulkee myös alihankkijoiden kautta rakennustyömailla työskenteleville ihmisille.

"Tämä on vaikea valvottava kun ei jokaisen perässä voi tietenkään juosta", Kiviranta toteaa.

Mikäli työntekijä tulee Suomeen muualta kuin Baltian maista, Norjasta, Tanskasta tai Islannista, tulee hänen noudattaa omaehtoista karanteenia. Tämä edellyttää, että työnteko järjestetään siten, että karanteenia on mahdollisuus noudattaa.

THL muistuttaa, että koronatesteihin on syytä hakeutua matalalla kynnyksellä jo pienten oireiden ilmaannuttua.

Lehto Groupin työmaalla Helsingissä 13 ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Heidän lisäkseen noin 40 ihmistä on altistunut mahdolliselle tartunnalle ja asetettu karanteeniin.

"Kyseisellä työmaalla on töissä 90 ihmistä ja heidät kaikki on testattu koronaviruksen varalta. Seuraava testaus on kahden viikon päästä", kertoo Lehto Groupin henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen.

Tartunnan saaneista kolme on suomalaisia ja 10 ulkomailta tulleita työntekijöitä. Törrösen mukaan tartuntojen alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa.

Turussa koronavirus on levinnyt ulkomaalaisten työntekijöiden asuntolassa, jossa asuvista 22 ihmisestä yhdeksällä on vahvistettu koronavirustartunta. Kaikki asukkaat on testattu viruksen varalta.

Meyer Turun mukaan asuntolassa koronavirustartunnan saaneista henkilöistä viisi on työskennellyt telakka-alueella, jossa työskentelee päivittäin noin 5 000 ihmistä.

Asuntolassa tartunnan saaneet ovat kotoisin Itä-Euroopasta. Tapausta STT:lle kommentoinut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä ei halunnut tarkentaa, mistä maasta on kyse. Koronavirus on Pietilän mukaan todennäköisesti tullut työntekijöiden mukana heidän kotimaastaan.

Pietilän mukaan tartunnan saaneet ja tartunnalle työpaikoilla altistuneet on asetettu karanteeniin. Koronaviruksen leviämisestä asuntolan ulkopuolelle ei ole osoitusta.

Sekä Lehto Group että Meyer Turku kertovat, että niiden työmailla on noudatettu viranomaisten koronaohjeistuksia ja -suosituksia keväästä lähtien. Koronavirustilannetta seurataan molemmilla työmailla tarkasti uusien tartuntojen varalta.

Vuorokauden aikana Suomessa on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Vahvistettuja tartuntatapauksia on nyt yhteensä 7 214.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on maanantaina päivitetyn tiedon mukaan 23 potilasta. Tehohoidossa ei ole tällä hetkellä koronapotilaita.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu maanantaihin mennessä 328. THL julkaisee tautiin liittyvät kuolemat ja sairaalahoidossa olevien potilaiden määrät kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

THL muistuttaa, että koronavirustartuntojen nopea toteaminen on tärkeää. Vain siten tartuntaketjut saadaan katkaistua ennen niiden leviämistä laajemmalle.