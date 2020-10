K-ryhmä rakentaa aurinkopaneeleja markettien katoille – tavoite 47 000 paneelia vuoden lopussa

Matti Turtiainen

K-ryhmän rakennusten katoille asennetaan aurinkopaneeleja usealla paikkakunnalla.

Savonlinnassa supermarketin katolle tulee 240 aurinkopaneelia, jotka tuottavat noin 60 megawattituntia aurinkosähköä vuodessa.

”Aurinkovoimalan tuottama sähkö kattaa kauppamme kylmälaitteiden noin kolmen kuukauden kulutuksen”, sanoo K-Supermarket Eväskellarin kauppias Sami Riikola tiedotteessa.

Oulussa Citymarketin katolla on 1 430 aurinkopaneelia ja ne tuottavat noin 278 megawattituntia. Siellä sähkö vastaa kylmälaitteiden yli puolen vuoden kulutusta.

Lisäksi Kempeleen logistiikkaterminaalissa on 412 aurinkopaneelia, jotka tuottavat noin 113 megawattituntia aurinkosähköä vuodessa.

Vuoden loppuun mennessä K-ryhmällä on 42 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on noin 13,5 MW. Paneeleja on 47 000 kappaletta.