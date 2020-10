"Olemme vuokrien puolesta maaseutu kalliin pääkaupunkiseudun sisällä" – opiskelija-asumiseen erikoistuneelle Hoasille valmistui 10 000. opiskelijakoti

”Opiskelija-asuminen on muuttunut viime vuosikymmeninä valtavasti. Nuoret ovat entistä ympäristötietoisempia", sanoo Helsingin seudun opiskelija-­asuntosäätiön Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Päivi Sivonen

Matti Tarhio esitteli Espoon Otaniemeen alkuvuodesta valmistuneen Hoasin opiskelijatalon pesutupaa.

Opiskelija-asumiseen erikoistuneen Hoasin 10 000. opiskelijakoti on valmistunut Helsinkiin Rastilaan. Entinen Avaran toimitalo muutettiin opiskelija-­asunnoiksi.

Kohde on Hoasille merkittävä kahdesta syystä. Se on ensimmäinen käyttötarkoituksen muutoskohde, ja taloon valmistui säätiön 10 000. opiskelijakoti.

Helsingin seudun opiskelija-­asuntosäätiö Hoas on tarjonnut opiskelijoille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja yli puoli vuosi­sataa.

Hoasilla on yhtä aikaa paljon sekä peruskorjausikäistä asunto­kantaa että uudisrakentamista. Säätiön 10 000 asunnosta perusparannuksessa on tällä hetkellä 362. Uudisrakennushankkeina säätiöllä on rakenteilla 515 ja suunnitteilla 1 141 asuntoa.

Hoasin ARA-lainoitetut opiskelija-asunnot tarjoavat opiskelijoille 35 prosenttia markkinoita edullisemmat asunnot.

”Meidän vuokramme vastaavat todellisuudessa maaseudun hintoja. Olemme hintojen puolesta maaseutu kalliin pääkaupunkiseudun sisällä”, vertaa Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Tarhion mukaan opiskelija-­asuminen on vahvasti edelläkävijä puurakentamisessa. Opiskelijoille on rakennettu puukerrostaloja eri puolille Suomea, kuten Jyväskylään, Rovaniemelle ja Joensuuhun.

Hoasilla on rakenteilla 13-kerroksinen puukerrostalo Espoon Tapiolaan metroaseman viereen. Kohde valmistuu ensi vuoden toukokuussa.

”Opiskelija-asuminen on muuttunut viime vuosikymmeninä valtavasti. Nuoret ovat entistä ympäristötietoisempia.”

Odotukset laadun ja sijainnin suhteen ovat Tarhion kokemusten mukaan nousseet. Tämän päivän nuori on erilainen kuin 1980-luvulla.

Hoasin Tarhion kokemusten perusteella yli 30-vuotiaat kaipaavat vähitellen maalle, mutta nuoremmilla on vahva intohimo päästä kaupungin sykkeeseen tapaamaan ikäisiään:

"Hoas on myös nuorten kohtaamispaikka. Maaseudun nuoret ovat tottuneet yhteisöllisyyteen ja omaavat vahvat perusarvot. Hoasilla vastaamme niihin. Tarjoamme maaseutumaisen turvallisen ympäristön ison kaupungin sykkeessä."