Veritaksen uuden pääkonttorin seinälevyt vaihtavat väriä auringonvalon mukaan

Näyttävä toimistokiinteistö sijaitsee Turussa Turku–Helsinki-moottoritien ja Kupittaan juna-aseman vieressä.

Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen uuden pääkonttorin julkisivu Turussa vaihtaa väriä auringonvalon mukaan.

Rakennuksen julkisivu koostuu alumiinikomposiittilevyistä, joiden pintaan on maalattu useampi väri päällekkäin automaalauksesta tutulla tekniikalla. Siksi levy vaihtaa väriä auringonvalon mukaan.

Julkisivumateriaalina alumiinikomposiittilevy on näyttävä, ja se pitää muotonsa lämpötilan vaihteluista huolimatta.

Veritas Eläkevakuutus muutti joulukuun puolivälissä uuteen pääkonttoriin Turun Kupittaalla. Veritaksen tavoitteena oli rakennuttaa ekologiset ja kestävän kehityksen mukaiset tilat, joita voi muunnella nykyaikaisen työyhteisön tarpeisiin.

Talossa on kahdeksan kerrosta ja ullakkokerros edustustiloineen. Veritaksen käytössä on kolme ylintä kerrosta. Henkilöstöpalveluyritys Eezyllä on kaksi kerrosta ja suunnittelutoimisto Swecolla kaksi kerrosta.

Trivium Retoriikka -rakennukselle on haettu Suomessa harvinaista Breeam Excellent -ympäristösertifikaattia. Toimistorakennuksen kaikissa teknisissä ratkaisuissa on huomioitu energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Myös terveeseen sisäilmaan on kiinnitetty huomiota normaalia enemmän.

Joka kerrokseen mahtuu noin sata työntekijää, eli kaikkiaan noin 700.

Veritaksen uuden pääkonttorin on rakentanut YIT. Sähkö-, LVI- ja automaatiosuunnittelun teki Sweco.

Rakennus on liitetty kaukolämpöön, mutta ensisijainen lämmitys- ja jäähdytysmuoto on geoenergia. Tontin 18 maalämpökaivosta tulee merkittävä osuus rakennuksen tarvitsemasta lämmöstä ja jäähdytyksestä.

Rakennuksen ainutlaatuinen V-muotoinen runko on tehty betonielementeistä.

Veritaksen omistama edellinen pääkonttori Turun keskustassa Olavintiellä vuokrataan myöhemmin keväällä toimistokäyttöön, yhtiön mukaan todennäköisesti Turun kaupungille.

Veritas on yrittäjän eläkevakuuttaja. Veritas hoitaa noin 110 000 henkilön työeläketurvaa ja hallinnoi 3,6 miljardin arvoista sijoitussalkkua.