Video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki

Puurakentamisen mahdollisuudet kunnallesi. Mitä voit puuhankkeella saavuttaa ja mitä pitää välttää?

Teollinen puurakentaminen on yleistymässä Suomessa. Puun käyttöä lisäävät kestävälle rakentamiselle asetetut tavoitteet, kehittynyt teknologia ja kertyvä kokemus isoista puuhankkeista. Ramboll osaamisellaan on mukana kehittämässä ja toteuttamassa monimuotoista rakentamista Suomessa. Hybridirakennuksissa puu on yksi päämateriaaleista muiden rinnalla. Kun koulu, hoivakoti tai muu julkinen hanke on kunnassasi ajankohtainen – osaatko arvioida puun hyötyjä hankkeelle?