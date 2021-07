Tukes varoittaa palovaarallisista pihasaunapaketeista

Jouko Rönkkö

Kiuas pitää sijoittaa riittävän etäälle palavista rakenteista. Vaadittu suojaetäisyys riippuu kiukaan suoritustasoilmoituksesta.

Osassa valmiina myytävistä pihasaunapaketeista on puutteita, jotka aiheuttavat paloriskin, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Riskiä aiheuttavat esimerkiksi kiukaan ja savupiipun liian lyhyet suojaetäisyydet, kiukaan ja savupiipun yhteensopimattomuus ja harhaanjohtavat ohjeet saunan sijoittamisesta asuinrakennuksen lähelle.

Tukesin mukaan EU:n rakennustuoteasetus ei koske pihasaunapaketteja kokonaisuutena. Pakettien yksittäisiä osia, kuten kiukaita ja piippuja, koskevat kuitenkin tuotekohtaiset vaatimukset. Niiden pitää olla muun muassa CE-merkittyjä.

"Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus on suunniteltu ja rakennetaan säädösten mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvän voi kuitenkin olla vaikea arvioida valmissaunan suunnitelmien oikeellisuutta. Vaarana on, että tontille päätyy sauna, jonka paloturvallisuudessa on riskejä esimerkiksi liian pienien suojaetäisyyksien takia, Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö sanoo tiedotteessa.

Varmista nämä, kun olet ostamassa pihasaunapakettia