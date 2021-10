Valmistalo ohitti suosiossa talopaketit, pitkän tavaran suosio romahti pientalorakentamisessa

Saara Lavi

Vesa Sairasen valmistamat perinteiset hirsitalot rakennetaan kentällä ennen siirtoa varsinaiselle paikalleen.

Korona nosti omakotiasumisen ja -rakentamisen uuteen suosioon, ja rakentamisessa eletäänkin ruuhkavuotta: kunnilla pitää kiirettä kaavoituksessa, luvituksissa ja rakennustarkastuksissa, puutavaran ja teräksen hinta on jopa tuplaantunut ja talopakettien myynti rullaa.

Kun uusia omakotitalojen aloituksia oli kymmenen vuotta sitten vuodessa 12 545, viime vuonna niitä oli 7 000, tänä vuonna 8 000 ja ensi vuonna 9 000. Rakennustutkimus RTS Oy:n mukaan tuhat taloa tarkoittaa 5 000 työpaikkaa eli yksi kohde työllistää viisi henkeä vuodeksi.

Pientaloteollisuus PTT:n johtaja Kimmo Rautiaisen mukaan uusia omakotitaloja aloitetaan tänä vuonna liki viidennes aiempaa enemmän. Talopaketteja on myyty vieläkin enemmän, mutta myynti näkyy rakennusluvissa ja aloituksissa viiveellä.

Materiaalien kallistuminen tänä vuonna voi tarkoittaa rakentajien budjettien ylittymistä jopa kymmenillä tuhansilla euroilla. Hintojen laskua on Rautiaisen mukaan kuitenkin jo näkyvissä.



Yhä harvempi rakentaa kuitenkaan taloaan enää itse. Suosituimmaksi eli jopa ohi pakettitalojen on noussut muuttovalmis eli avaimet käteen -talo. Niitä on jo 36 prosenttia kaikista uusista pientaloista, ja osuus on kasvussa. Usein paketissa ovat mukana myös perustukset.

Perinteisten talopakettien osuus on nyt 29 prosenttia, ja suunta on laskeva. Pakettitoimitus kattaa yleensä noin kolmanneksen talosta eli toimittaja pystyttää tilaajan tekemän perustuksen päälle seinäelementit ja panee kattotuolit paikalleen. Yhä useampi näistäkin tehdään valmiiksi ammattilaisten voimin.

Talopakettien kanssa yhtä suosituksi on noussut malli, jossa rakentaja urakoi osakeyhtiömuodossa samalle tontille useamman omakotitalon ja myy ne valmiina.

Hännänhuipuksi on jäänyt pitkästä tavarasta rakentaminen, joka edustaa enää seitsemää prosenttia uusista pientaloista. Paikallarakentaminen oli suosituin rakentamistapa aina 1990-luvun puoliväliin asti, mutta sitten talopaketit ajoivat ohi.

"Käsitykseni mukaan erityisesti hirsirakentajissa on paljon omatoimirakentajia, jotka haluavat tehdä paljon itse", Rautiainen sanoo.

"Lisäksi mitä kauemmaksi mennään kasvukeskuksista, sitä enemmän on omatoimista rakentamista ja löytyy vielä kädentaitoja ja talkooväkeä."

Omakotirakentamisen ammattimaistumiseen ovat vaikuttaneet energiatehokkuuteen, talotekniikkaan ja kosteusturvallisuuteen liittyvät vaatimukset.



Hirsitalojen osuus uusista pientaloista on noussut tänä vuonna 24 prosenttiin eli prosentin verran viime vuodesta. Muita puutaloja on 65 ja erilaisia kivitaloja 11 prosenttia kaikista aloituksista eli puurakentamisen osuus on kaikkiaan lähes 90 prosenttia, ilmenee RTS:n tiedoista.

Tyypillinen omakotitalo on nyt noin 140 neliömetrin suuruinen, yksikerroksinen ja lämpenee maalämmöllä. Tilaa rakennetaan aiempaa enemmän, jotta etätyö sujuu.

Hintaa tulee itse rakentamalla noin 290 000 euroa ja teetettynä 340 000 euroa. Päälle pitää laskea perustustöiden ja tontin hinta, joka voi vaihdella muutamista tuhansista satoihin tuhansiin euroihin.

Kimmo Rautiaisen mukaan tyypillisen uuden omakotitalon rakentaminen maksaa noin 2 500–3 000 euroa huoneistoneliömetriä kohti eli 340 000–420 000 euroa, jos talo tehdään täysin ammattilaisvoimin. Omalle työlle voi laskea keskimäärin 50 000 euron säästön.



Hintahaarukka on kuitenkin laaja ja riippuu monista asioista, hän huomauttaa.

"Maaperän massanvaihdot, paaluttaminen ja louhiminen lisäävät kustannuksia verrattuna tasaiseen tonttiin, jossa on kantava maaperä. Lisäksi hintaan vaikuttavat pintamateriaalien laatu, kiinteiden kalusteiden määrä ja laatu, keittiön ja pesutilojen varustelu, julkisivumateriaalit, lämmitysjärjestelmä, kotiautomaatio, kellari- ja varastotilat ja kerrosluku", Rautiainen listaa.

Sen sijaan runkomateriaalin vaikutus on yllättäen vähäinen.

"Puu-, kivi- ja hirsitalojen rakentamiskustannukset ovat melko lähellä toisiaan, ja mahdollinen kustannusero muodostuu yleensä muista valinnoista."

Pientalon rakentamisen hintaa voi tutkailla suomirakentaa.fi-sivustolla olevasta Valintaopas omakotirakentajille -julkaisusta sekä talopeli.fi-sivuston avulla.



Alan teollisuutta edustava Rautiainen muistuttaa, että talopaketit ja avaimet käteen -ratkaisut ovat kustannustehokkaita, sillä talotehdas saa tarvikkeet halvemmalla kuin kertarakentaja ja kustannukset pysyvät paremmin hallinnassakin.

"Pienen talon rakentamiskustannukset eivät myöskään pienene suhteessa neliöihin, koska pieneenkin taloon pitää rakentaa ”kalliit neliöt”, kuten pesutilat ja keittiö. Siksi 50 neliömetrin minitalo maksaa enemmän kuin puolet 100 neliömetrin talosta."

RTS:n mukaan omakotitalon keskihinta tontteineen oli viime vuonna 2 500, rivitalon 3 500 ja kerrostalon 5 200 euroa neliöltä.