Turkuun nousee massiivipuisia kerrostaloja, joiden seinärakenteissa ei käytetä lainkaan muovia

Pasi Leino

Puurakentamisen kysyntä on nykyisin korkealla.

Massiivipuurakentamiseen erikoistunut Puurakentajat Group Oy rakennuttaa kaksi massiivipuista kerrostaloa Linnanfältin alueelle Turkuun.

Talot nousevat yhteistyössä S-Pankin tytäryhtiön FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman asuntorahaston kanssa.

Yli 4 400 neliön kokonaisalan puukerrostaloon tulee 58 asuntoa. Asuinpinta-alan lisäksi taloihin sisältyy katutason liiketilaa ja pihakannen alla asukkaita palveleva parkkihalli.

Portinvartija-nimiset massiivipuiset talot ovat jatkumoa samassa korttelissa sijaitsevalle Puurakentajien aiemmin toteuttamalle Lyhdynkantaja­-kerrostalolle.

Puurakentajat on myynyt FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahastolle (7.10. alkaen S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto) kokonaisuuden, johon kuuluvat Puurakenta­jien aiemmin hankkimat As Oy Turun Linnanfältin Portinvartijan osakkeet ja kiinteistö sekä hankekehitys.

Rakennushankkeen suunnittelutyötä viimeistellään ja maarakennus- ja perustustyöt tehdään vuoden 2022 alkuun mennessä.

Puurungon osalta rakennusvaiheen on arvioitu alkavan maaliskuussa 2022 ja puukerrostalojen 58 uutta asuntoa sekä liiketilat ovat muuttovalmiina talvella 2022–2023.

”Puurakentamisella on nyt kova kysyntä. Kuluttajat arvostavat yhä enemmän ekologisia ja terveellisiä asumismuotoja. Massiivipuu mahdollistaa rakentamisen ilman höyrynsulkumuovia. Lisäksi sillä on rakennustavoista paras hiilensidontakapasiteetti, mikä on olennaista ilmastonmuutoksen torjunnassa”, kertoo Puurakentajien toimitusjohtaja Mikko Leino.

Massiivipuu on luonnostaan hengittävää.

