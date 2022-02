Julkisten rakennushankkeiden laatua ei urakoiden aikana edelleenkään mitata systemaattisesti, väittää yrittäjä – vesilaitokset poikkeuksina

Kari Salonen

Tampereen Veden putkimestari Jarmo Niittyniemi oli työmaakäynnillä saneerauskohteella Tampereen Ruotulassa.

Vesilaitokset ja kadun rakennuttajat ovat rakentamisen laadussa selvästi edellä energialaitoksia. Näin väittää Buildie Oy:n toimitusjohtaja Taneli Ristmeri.

Ohjelmistoyrityksen nimikkosovellus kokoaa infrarakentamisen laadunhallinnan ja dokumentoinnin työmaittain. Se on käytössä suuressa osassa vesilaitoksia.

Älypuhelimella toimiva sovellus sisältää keskeiset tiedot rakentamisen eri vaiheista. Sillä otetut valokuvat sijaintitietoineen auttavat dokumentoinnissa.

"Tämä korvaa työmaapäiväkirjan ja antaa kyytiä papereille", Ristmeri sanoo.

Talonrakentamisen ammattilaisena hän kuvasi huonosti tehtyjä kohteita ja ennakoi niistä muodostuvan tulevia hometaloja. Siten hän päätyi ideoimaan yritystä, joka dokumentoisi rakentamisen laadunhallintaa.

Yli vuoden puurtamisen jälkeen Buildie sai vuoden 2017 alussa ensimmäisiksi asiakkaikseen vesilaitoksia. Muita rakennuttajia ja rakennusalan eri toimialoja ei startupin idea dokumentoinnista vielä kiinnostanut, kun ensimmäinen versio sovelluksesta valmistui.

Syyksi paljastui, että vesilaitoksille rakentavia urakoitsijoita oli jo velvoitettu kuvaamaan kohteita ja dokumentoimaan riskirakenteita ennen kuin putket peitetään. "Silti niitä oli jäänyt toistuvasti kuvaamatta, vaikka joskus valokuvat olivat olleet laskutuksen ehtonakin", Ristmeri kuvaa tilannetta.

Suomalainen vesihuoltojärjestelmä on maailman parhaita. Se tuli todennettua jälleen kerran. Kun rakennetaan, tehdään kunnolla. "Jos vesijohtoverkosto kestää 70 vuotta 60 sijaan, se tuottaa merkittävän säästön kunnille", yrittäjä muistuttaa.

Veronmaksajana hän katsookin, että kunnallisia päättäjiä luulisi kiinnostavan, miten laadunvalvonta on hoidettu muilla julkisilla työmailla.

"Dokumentointi on edelleen manuaalista työtä. Luotettavuuden lisäksi huolettaa, mikä on linjaston elinkaari ja sen kustannukset, kun revitään auki työmaita toistuvasti?"

Hän toteaa kaukolämpörakentamisen olevan perässä vesijohtoverkostojen työmaita. "Alalla jokainen, jonka kanssa olen keskustellut, nyökkää, että laadunhallinta on ongelma."

Se, ettei ratkaisuja ole otettu käyttöön, johtuu hänen mukaansa edelleen elävästä vastarinnasta: omia totuttuja toimintamalleja ei haluta muuttaa.

Ensimmäisen asiakkaan Tampereen Veden vanavedessä myös Porin, Turun ja Lahden vesilaitokset lähtivät käyttämään sovellusta.

Nyt asiakkaita on toistasataa. Isoimmat kaupungit ja niiden ympäryskunnat, joiden kanssa on yhteistä infrastruktuuria, muodostavat pääasiallinen asiakaskunnan.

Buildien sovellus on ollut käytössä myös joissakin väylänrakennushankkeissa. Ristmeri sanoo, että urakoitsijoille on maksettu laatubonuksia, kun Buildien käytöllä on pystytty todistamaan asetetut laatutavoitteet.

Hänen mielestään tämä todistaa, että rakentamisen eri toimialoilla on halua aikataulussa pysymisen ja hinnan lisäksi miettiä myös kokonaiselinkaarta ja siihen vaadittavia laatutavoitteita.

"Muistutan asiakkaina olevia rakennuttajia, että jos päätätte edellyttää laatudokumentointia, urakoitsijalle pitää olla siihen pääsemiseksi myös välineet. Sen ei tarvitse olla Buildie, mutta jokin sähköinen työkalu tarvitaan."

Tähtäimenä on nyt vienti. Ruotsiin oli jo sovittu asiakastapaamisia ja osallistumiset messuille, mutta korona on siirtänyt neuvottelut verkkoon.

"Alamme nyt tilanteen vapautuessa järjestää Ruotsissa myyntitapaamisia. Uskon, että tulemme pärjäämään. Markkinat ovat vielä kyllästymättömät", Ristmeri arvioi.

Kari Salonen

Työmaapalverissa Tampereen Veden verkostojohtajan Pekka Laakkonen (vas), Tampereen Veden putkimestari Jarmo Niittyniemi ja Buildien toimitusjohtaja Taneli Ristmeri.

Talonrakentamisen työvaiheiden dokumentointiin löytyy lukuisia sovelluksia, ja infrarakentamiseenkin on kilpailijoita tullut. Tehtävää riittää useammallekin. Buildie teetti syksyllä kyselyn 26:lle infrarakentamisen laitokselle.

"Selvisi, että laatuvirheiden määrää ja niistä aiheutuvia suoria kustannuksia kunnille ei mitata. Sitten tulevat vielä epäsuorat kustannukset korjausrakentamisen ajalta", Taneli Ristmeri sanoo.

Buildie tähtää hänen mukaansa kasvuun lisäämällä asiantuntemusta, ja siksi menossa on rekrytointeja.

"Haluamme koota parhaita käytäntöjä laadunhallinnan ja dokumentoinnin toimintamalliksi – ei vain kehittää sovellusta."

Pahimmillaan rakentamisen laatuongelmat voivat johtaa oikeuskiistaan.

Ristmeren tiedossa on kiista, jossa taloyhtiö haastoi kaupungin katurakennus- ja vesilaitokset sekä urakoitsijan rakenneongelmista, joita syntyi taloon sen lähellä tehdyn infrarakennusurakan aikana.

Keskeisessä roolissa edelleen kesken olevassa tapauksessa ovat eri rakennusvaiheista tehdyt kunnolliset dokumentoinnit, joihin puolueeton arvioija voi jälkikäteen luottaa.

Buildie Oy

Buildien järjestelmässä kuvan koordinaatit kertovat myöhemmin, miltä näyttää vesijohtoverkostossa putken tietyllä kohdalla.

Tampereen Vesi on ollut käyttäjänä kehittämässä Buildie-sovellusta sen kaupallistamisesta asti. Se on käytössä Tampereen kaupungilla myös katuverkoston rakentamisen ja ylläpidon puolella.

Verkostojohtaja Pekka Laakkonen toteaa, että verkoston työmaata koskevien tietojen keskittäminen yhteen paikkaan on tärkeä edistysaskel.

"Asentajat pystyvät ottamaan kuvia työmaalta. Kun tätä alettiin käyttää, aluksi kaikilla ei ollut vielä älykännyköitä, niitä hankittiin silloin."

Kuvia otetaan paitsi uusilta työmailta myös korjauspaikoista tietyistä ristikko- ja venttiilirykelmistä. "Valokuva kertoo, miten ne sijoittuvat, paremmin kuin pelkkä kartta."

Sovellus tuottaa halutuista työn kohdista kuvia myös suoraan oikeaan paikkaan verkkotietojärjestelmään, joka on vesilaitoksen tärkein työkalu.

Kun puhelimessa on koordinaatit, kuva kertoo riittävällä tarkkuudella, miltä näyttää putken tietyllä kohdalla.

"Näkee omin silmin, miten putken eri kohdat on oikeasti rakennettu. Saa paremman kuvan todellisuudesta, vaikka ne onkin piirretty karttaan."

Buildien järjestelmästä siihen käyttöoikeuden saaneet pystyvät myös lukemaan paljon eri tietoja, joita ei tarvitse enää hakea eri lähteistä tai toimittaa paperisina kopioina.

Tällaisia ovat työmaapöytäkirjat ja koneiden vastaanotot, verkoston päivystyspäiväkirja, erilaiset poikkeamaraportit sekä turvallisuusohjeet. Lisäksi löytyy myös vesilaitoskuvia.

Oikeudet annetaan aliurakoitsijoiden lisäksi myös ulkopuolisille valvojille.

Vaikka verkkotietojärjestelmä on meille toiminnan tärkein ja tämä lähinnä rakentamisen työkalu, enemmän tätä kannattaisi käyttää itsekin, kun tästä löytyy paljon tietoa kootusti", Laakkonen toteaa.

Kari Salonen

Niittyniemi saattoi tarkistaa työmaata koskevat tiedot ja lisätä käynnin kuvat ja raportin suoraan järjestelmään tabletilla.

Buildie Oy