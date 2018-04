Moni lapsiperhe siirtyy kaupungin hälystä huokeampiin kehyskuntiin – "Asumistoiveet ovat selkeästi muuttuneet"

"Olen tyytyväinen siitä, että muutimme nimenomaan Rajamäelle. Täällä on kylämäinen meininki”, Mira virkkoo. "Harva on tietääkseni muuttanut pois. Klaukkalassa en haluaisi asua ruuhkien takia."

Eli esimerkiksi sellaisia asukkaita kuin Mira ja Perttu Jurvakainen . He muuttivat Nurmijärven Rajamäkeen paritaloon viisi vuotta sitten kahden lapsen kanssa. Sittemmin lapsia on siunaantunut kaksi lisää.

Kuuma-kuntien suosio on hiipunut huippuvuosista. Ne houkuttavat kuitenkin yhä kuntien kannalta otollisia asukkaita: koulutettuja, nuoria lapsiperheitä.

Asumisen suhteen asenneilmasto on muuttumassa. "Asukkaita ei enää saa ilman monipuolista tarjontaa. Nuoremmat polvet ovat vielä enemmän sen suuntaisia, ettei haluta isoa tonttia ja isoa työmaata, vaan mukava koti kivalla paikalla."

Nykyisin muutto suuntautuu Nurmijärveä voimakkaammin Sipooseen ja Järvenpäähän. Maahanmuutosta syntynyt väestönlisäys on ohittanut kuntien välisen muuton.

Maaseutuvaltaisissa kunnissa lähtökohtana on perinteisesti ollut iso tontti ja iso talo. Siihen liittyy myös Matti Vanhasen lanseeraama termi Nurmijärvi-ilmiö. Ilmiö oli huipussaan vuosina 2005–2009. Jopa 300-neliöisten omakotitalojen rakentaminen oli tuolloin suosittua.

Ensimmäiset kyselyt pienistä tonteista tulivat viitisen vuotta sitten, muistaa Nummelan kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta.

Oli lapseton pariskunta, joka halusi myydä suuren asuntonsa metsätontilla ja ostaa pienen omakotitalotontin taajamasta. Sellaisia ei kuitenkaan ollut vielä tuolloin tarjolla.

"Asumistoiveet ovat selkeästi muuttuneet. Ihmisillä on nykyisin hirveästi harrastuksia. Oma talo on tärkeä, mutta pihan hoito ei innosta."

Trendi on sama kaikissa Kuuma-kunnissa: pienet, halvemmat tontit kiinnostavat suuria enemmän. "Vihdissä on isoja tontteja, joissa on valmiit kunnallistekniikat, mutta eipä jonoa näy."

Pian myyntiin tulevat minitontit taas joudutaan todennäköisesti arpomaan kovan kysynnän vuoksi.