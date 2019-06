5- ja 6-luokkalaiset tytöt rakensivat itse leikkimökin kyläkoululle – verhoihin kirjoitettiin "Olet täydellinen juuri tuollaisena kuin olet"

MARJA SEPPALA

Viimeisen kouluviikon tunnelma oli Haapa-Kimolassa riemukas. Leikkimökin avajaisia vietettiin koulun kevätjuhlan yhteydessä.

Iitin Haapa-Kimolan kyläkoulun 5-6-luokkalaisilta tytöiltä ei rohkeutta puutu. Kun opettaja viime syksynä tekstiilitöiden jakson lähestyessä loppua kysyi, mitä keväällä tehtäisiin kovista materiaaleista, joku ehdotti leikkimökkiä.

"Se taisi alkaa vitsistä", pohtivat mökin rakentaneet tytöt kevään viimeisellä kouluviikolla.

Opettaja Sanna Multala suostui haasteeseen hetken harkittuaan, ja kevään aikana päätös vahvistui oikeaksi.

"Tämä oli hyvä haaste. On ollut hienoa nähdä, miten napakasti oppilaat ovat tehneet töitä. Heistä löytyy mieletön energia ja paljon taitoa", opettaja kehuu.

Hän pitää projektia hyvänä esimerkkinä oppilaslähtöisestä toiminnasta, jota varsinkin kyläkoulussa on mahdollista toteuttaa. Mukana oli 15 tyttöä.

"Työ on ollut oppilaille motivoivaa, koska he itse keksivät sen. Lisäksi tässä on oppinut pitkäjänteiseen työskentelyyn. Projektiin kuuluu myös tylsempiä vaiheita, jotka täytyy vain hoitaa, jotta tulee valmista."

Oppilaat hankkivat itse mökille sponsorit. Paikalliset yritykset lahjoittivat puutavaraa, kattomateriaalia ja maaleja, ikkunat löytyivät yhden oppilaan kotoa. Lisäksi tukena rakentamisessa oli alan ammattilainen.

"Kaikki sponsorit suostuivat, kunhan heidät vain sai kiinni", nuoret kertovat yhteistyöstään yrittäjien kanssa.

Myös opettaja omistautui projektille. "En päästänyt tyttöjä esimerkiksi katolle, joten sen tein itse mieheni avustuksella", Multala naurahtaa.

Mökin suunnittelu ja esivalmistelua tehtiin sisällä. Ulkotöihin päästiin vasta säiden lämmettyä. Loppurutistuksessa kaksi viikkotuntia käsitöitä ei enää aivan riittänyt, vaan aikaa otettiin enemmän.

Vaikeinta rakentamisessa oli tekijöiden mielestä lattialautojen kiinnitys, mukavinta taas maalaaminen ja sisustaminen. Kukaan ei ainakaan toistaiseksi innostunut niin paljon, että aikoisi isona rakennusalalle. "Jotain voisin rakennella, mutta en työksi", pohti muutama nuorista.

Mökin värimaailma valikoitui sitä ennen kunnostetun Kaveripenkin mukaan. Banaanin, aloen ja hyastintin sävyillä maalatulle penkille voi mennä istumaan, jos ei ole tekemistä tai kaveria omaan puuhaan. "Muut voivat sieltä sitten hakea mukaan", Multala kertoo penkin ideasta.

Mökin avajaisia vietettiin yhtä aikaa koulun kevätjuhlan kanssa, viimeisellä viikolla ennen lomaa. Nyt se jää pihaan odottamaan uusia ikäluokkia leikkimään.

"Ehkä joskus myöhemmin projektina on sen kunnostaminen. Sitä ennen sinne voitaisiin tehdä esimerkiksi huonekaluja", Multala ideoi.

Tytöt ovat tehneet myös mökin nykyisen sisustuksen matot ja verhot koulussa. Verhoissa lukee käsin kirjoitettuna: "Olet täydellinen juuri tuollaisena kuin olet."