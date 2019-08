Muistatko K-tuolin? – Pula-ajan lepotuoli tehtiin kotimaisesta puusta ja täytettiin muun muassa paperisilpulla

Käytössä on edelleen lukematon määrä alkuperäisiä K-tuoleja. Monista on tallella vain alkuperäiset puuosat ja mahdollisesti jouset.

Jarkko Sirkiä

Kun Askon K-tuolin verhoilee huikealla seeprakankaalla, se sulautuu myös moderniin ympäristöön. Moni ei uskoisi tuolia pula-ajan tuotteeksi.

K-tuoli löytyy sinunkin tuttavapiiristäsi, eikö vain? Erityisesti sotien jälkeen ja 1950-luvulla K-tuolista tuli yksi asunnon perushankinnoista. K-tuoli sijoitettiin lukulampun alle tai kodin uuden hankinnan, television eteen. Lepotuolissa on hyvä istua, mutta löhöämiseen suoraselkäinen tuoli ei sovellu.

K-tuolin aika alkoi funktionalismin myötä 1920–30-lukujen vaihteessa, jolloin pinnalla olivat yksinkertaiset ja riisutut muodot huonekaluissa ja asuntorakentamisessa. K-tuoli on myös pula-ajan tuote.

Edelleen toimivan helsinkiläisen verhoomo Kanervan nettisivuilla mainitaan K-tuolin kehittäjäksi verhoilija Alfred Kanerva.

K-tuoli on kevytrakenteinen nojatuoli, jonka selkänojassa ja istuinosassa on pehmusteet, ja käsinoja on puinen, höyrytaivutettu ja koostuu kahdesta osasta. Lepotuolia ovat valmistaneet useat huonekaluvalmistajat, joista jokaisella on erilainen käsitys tuolista. Yhteistä näille on se, että K-tuoli on vaatimaton, tarkoituksenmukainen, funktionaalinen ja riisuttu turhista koristeista.

K-tuoli koostuu yksinkertaisista materiaaleista, kuten yleisimmät täysin verhoillut huonekalut. Tuolissa on istuimen ja selkänojan kokoinen puukehikko, ja loppu onkin jousia, satulavöitä, säkkikangasta ja meriheinää. Päällimmäisenä on villainen verhoilukangas, joka oli tuolin kallein osa. Tuolin mittasuhteet mahdollistavat kalliin verhoilukankaan optimaalisen käytön, sillä K-tuolia verhoillessa hukkapaloja ei jää.



Pulakaudella verhoillun tuolin sisällä saattoi olla paperisilppua, puulastua, olkea ja muita käytettävissä olevia materiaaleja. Tuolin puuosia ei valmistettu arvokkaista jalopuista, vaan kotimainen koivu näkyy käsinojissa ja jaloissa. Verhoilun alle piiloon jääviin osiin voitiin käyttää mäntyä, joka onkin pehmeytensä vuoksi oivallinen runkomateriaali. Mäntyrunkoon voi verhoilutyön aikana helposti naulata tai siitä voi irrottaa nauloja ja hakasia.

Eri valmistajien K-tuoleissa on pieniä eroja niiden yksityiskohdissa kädensijan kaaren muodossa. Etujalat voivat olla suorat ja tukevat tai kapenevat ja hentoisesti kaareutuvat, kuten kuvan tuolissa, jonka on valmistanut Asko. Joskus verhoilija on saattanut lisätä tuoliin muutaman yksityiskohdan, kuten selkänojaan muutaman napin sekä verhoilun saumakohtaan tereen eli sauman koristeena tai vahvikkeena käytetyn nauhan.

Monen verhoilua harrastavan ensimmäinen verhoilutyö on juuri K-tuoli. Se on selkeä ja suhteellisen helppo ja nopea verhoilla. Ammattitaitoisten verhoilijamestareiden väitetään pystyvän verhoilemaan yhden K-tuolin päivässä.

Tuolia tekivät useat valmistajat, mutta eivät vain yritykset. Kenellä vain taitoa oli, saattoi puhdetyönään tehdä tuolin kotonaan – välillä kuulee tarinoita, kuinka joku kertoo saaneensa isältään tai vaariltaan lahjaksi omatekemän K- tai Emma-tuolin. Lisäksi vankiloiden puutyöverstaissa tehtiin vastaavia lepotuoleja, mikä aiheutti närää huonekalualan yrityksissä. Vankien tekemät huonekalut ja tarve-esineet veivät markkinoita muilta hintojen polkemisen takia.



K-tuolin nimi on jäänyt arvoitukseksi, mutta kun katsoo K-tuolia sivusta silmiä siristäen, saattaa nähdä silmissään pienen kaunokirjoituksella kirjoitetun koukeroisen k-kirjaimen.

Tällä hetkellä käytössä on edelleen lukematon määrä alkuperäisiä K-tuoleja. Monista on tallella vain alkuperäiset puuosat ja mahdollisesti jouset, sillä kaikki osat voi vaihtaa niiden rikkoutuessa tai kuluessa.

Asko on valmistanut ja myynyt K-tuolia erityisen paljon. Nyt Askon valikoimissa ei kyseistä tuolia enää ole, mutta Askon edelleen valmistama Nanna-lepotuoli on selkeästi saanut vaikutteensa K-tuolista.