Kuuluuko sinun kotisi riskiryhmään? Syyssateet uhkaavat jopa puolta miljoonaa omakotitaloa

Tuomas Elenius/Molarum Salaojat Oy

Jotta ikäviltä yllätyksiltä voi välttyä, kannattaa syyssateiden aikaan kiinnittää huomiota pihan muotoihin. Vesi ei nimittäin saisi kerääntyä mihinkään tiettyyn paikkaan lähellä taloa, vaan sen pitäisi aina valua poispäin talosta.

Salaoja- ja sadevesiremontteihin keskittynyt Molarum Salaojat Oy varoittaa, että syksyn sateet uhkaavat jopa puolta miljoonaa suomalaista omakotitaloa. Varoituksen taustalla on se, että monessa omakotitalossa ei ole toimivaa salaojitusta.

Ongelma koskee yrityksen mukaan erityisesti ennen 1990-lukua rakennettuja omakotitaloja. Molarum kertoo, että vasta vuosituhannen vaihteessa rakennusliikkeet ja urakoitsijat alkoivat rakentaa kestäviä salaojia, kun säädökset tiukentuivat.

"Joka syksy puhelimemme alkavat soida erityisen tiheästi sadepäivinä. Ihmiset soittelevat hädissään, kun kellarin lattialle alkaa ilmestyä vesilammikoita", Molarumin tekninen johtaja Joonas Kumpula sanoo tiedotteessa.

Salaojan tehtävä on suojata talon perustuksia kosteudelta. Kosteat perustukset rappeutuvat talon rakenteita ja aiheuttavat homeongelmia.

Kumpula kertoo, että salaojan ongelmat huomaa esimerkiksi kellarin hajusta. Tunkkainen ja kostea ilma nimittäin kielivät kosteista perustuksista.

Liiallinen kosteus aiheuttaa myös sokkelin hilseilyä ja värimuutoksia sen pinnassa.

Molarum antaa tiedotteessaan vinkkejä siihen, miten talonsa salaojituksen voi tarkistaa. Ensinnäkin on tärkeää käydä läpi taloa ympäröivät salaojien tarkastuskaivot. Samalla on hyvä muistaa, että salaojakaivot ja sadevesikaivot ovat aina erillään. Niitä ei siis pidä sekoittaa keskenään.

Kaivossa olevan veden pinta saa olla korkeintaan alimman salaojaputken alareunan korkeudella. Jos vedenpinta on tätä korkeammalla, putkistossa on jokin pielessä. Mikäli kaivojen lietepesät ovat täynnä, tulee ne tyhjentää. Samalla on syytä tarkistaa, että sadevesi ohjautuu oikeaan paikkaan. Sen pitäisi mennä joko syöksytorvia pitkin sadevesikaivoon tai pintakouruja pitkin vähintään kolmen metrin etäisyydelle talosta.