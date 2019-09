Edes kylpyhuoneen pinnoille ilmestynyt home ei huoleta – miehet vähättelevät kodin ilmanvaihdon ongelmia

Monen sisäilmaongelman taustalla on liika hiilidioksidi tai kosteus.

Naiset ovat miehiä selkeästi enemmän huolissaan ilmanvaihdon ongelmista. He myös luokittelevat useat ilmanvaihdon ongelmat paljon miehiä herkemmin kiireellistä remonttia edellyttäviksi.

Ilmanvaihtotuotteita valmistavan Vilpen teettämän kuluttajakyselyn mukaan edes kylpyhuoneen pinnoille ilmestynyt home ei huoleta suomalaismiehiä. Monet kokevat ilmanvaihdon ongelmat asunnon pysyvinä ominaisuuksina.

Kuitenkin 63 prosenttia kyselyn kaikista vastaajista aloittaisi kodin sisäpinnoille muodostuneen homeen vuoksi kiireellisen remontin. Joka kymmenes vastaaja remontoisi, mutta ei pitäisi remontin kanssa kiirettä.

Huolien määrään vaikuttaa myös ikä, sillä vähiten ilmanvaihdon ongelmiin kiinnittävät kyselyn mukaan huomiota yli 65-vuotiaat.

Homeen kanssa lähes yhtä vakavina syinä remonttiin pidetään asukkaiden sisäilmasta saamia terveysoireita ja sisäilman kosteuden aiheuttamia vaurioita asunnossa.

Vähiten huolta asukkaissa aiheuttavat äänekäs ilmanvaihtolaite, vedon tunne ja energiaa tuhlaava ilmanvaihtolaite. Tunkkainen ja liian lämmin sisäilma koetaan jopa eniten asumista häiritseviksi, mutta niitä ei silti pidetä kiireellisinä syinä ilmanvaihtoremontille.

Yleisellä tasolla nopeimmin remonttihalun herättävät asukkaiden terveysoireet ja kosteuden aiheuttamat viat asunnossa, kuten home ja maali- tai tapettivauriot.

"Huonolle sisäilmalle on aina jokin syy. Yksinkertaisimmillaan kyse on väärin säädetystä ilmanvaihdosta, joka korjaantuu asetuksia vaihtamalla. Poistoilmaa pyörittävä huippuimuri voi vedellä viimeisiään tai asunnosta puuttuvat korvausilmaventtiilit. Olennaista on paikantaa ilmanvaihto-ongelman syy, että sen voi korjata", Vilpe Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahti sanoo tiedotteessa.

Lahden mukaan ilmanvaihdon tuottaman äänen muutoksesta on syytä huolestua.

"Outo, vinkuva ääni viittaa huippuimurin laakerivikaan, joka saattaa pysäyttää moottorin. Jos ilmanvaihdon humina on jatkuvasti kovaäänistä, se kertoo, että asetukset ovat pielessä tai laitteen teho on mitoitettu väärin", hän vinkkaa.

Monen sisäilmaongelman taustalla on liika hiilidioksidi tai kosteus.

"Tavanomaisissa sisäilmaongelmissa kyse on usein siitä, että hiilidioksidin tai kosteuden määrä kasvaa asunnossa liian suureksi. Siksi sisäilma tuntuu tunkkaiselta ja liian lämpimältä, mikä voi aiheuttaa väsymystä, uniongelmia ja terveysoireita. Yleensä korvausilmaa ei tule asuntoon tarpeeksi tai poistoilmanvaihto ei toimi riittävän tehokkaasti. Se voi synnyttää asuntoon alipaineen", Lahti kuvailee.

Vilpe Oy:n elokuussa teettämään kyselyyn vastasi tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista. Vastaajista 49 prosenttia on miehiä, 51 prosenttia naisia. Heistä lähes puolet asuu kerrostalossa, viidennes rivi- tai paritalossa ja kolmannes omakoti- tai erillistalossa.