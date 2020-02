MT Ravit Erkki Tullan tallilla Hirvensalmella – "menestysruuna Capoa on keitetty kovissa liemissä, mutta hirmu pienellä liekillä"

Jukka Heiskala

Juha Jokinen (oik.) jututtaa Erkki Tullaa ja The Classic kuuntelee.

MT Ravit piipahti tällä viikolla Hirvensalmella tapaamassa kovaa nousua tekevän ruuna Capon kasvattaja-osaomistaja-valmentajaa Erkki Tullaa.

Hevosia on Tullan tilalla ollut jo Erkin isällä ja menestystä tullut niin suomenhevosilla kuin lämminverisilläkin. Nyt pääpaino on lämminverisissä. Ennen Capoa menestystä on tullut pääasiassa ruotsalaisilla tuontihevosilla ja niitä on nytkin tallissa.

Entinen menestyskilpatamma The Classic on nyt tallin kantaemä kasvatuksessa. Siitä on Capon lisäksi kolme muuta nuorempaa varsaa tallissa. The Classic on parhaillaan kantavana Jontte Boysta.

Tila sijaitsee ihan viitostien kupeessa, joten yhteydet monille raviradoille ovat mainiot. Mikkelin raviradalle matkaa on 30 kilometriä.

"Tekis miel sanoo, et sitä on kovis liemis keitetty, mut hirmu pienel liekillä", toteaa Tulla menestysruuna Capon alku-urasta ikäluokkakisoissa ja loppuvuodesta alkaneesta menestysputkesta.

Toimittaja: Juha Jokinen

Kuvaus ja editointi: Jukka Heiskala