Päivän ravit: Vermon viisivuotislähtö, Solvalla ja Niskanen Vincennesissä

Janne Ketola

Tämä valjakko on yksi Solvallan T86-lähdön suosikeista illalla: Ronaldo Malibu ja Mika Forss.

Vermossa ratkeaa tavalliseen tapaan T64-peli. Avauskohde viisvuotislähtö illan parhaalla 3500 euron ykköspalkinnolla on ehkä myös kiinnostavin kisa, vaikka mukana on vain kuusi valjakkoa. Viime vuonna upean kauden SE-tuloksineen tehnyt ja Sahara Sandstorm on kyseisen lähdön ja kierroksenkin pankki. Vielä enemmän 64-pelissä on luotettu uransa seitsemässä juoksussa tappiottomaan Harri Koivusen valmentamaan Night Guardiin. Timo Korvenheimon tallin Sahara Sandstorm tienasi viime kaudella yli 45000 euroa ja on jatkanut alkaukauden vähintään samaa vauhtia.

Viisivuotislähdön mielenkiintoiset eivät lopu kuitenkaan suosikkiin. Emma Väreen valmentama Hudson Web teki niin ikään menestyksekkään nelivuotiskauden ja aloittaa viisivuotiskautensa tänään. Paalulla karkumatkaa yrittää kolme viime vuonna ikäluokkalähtöjä kolunnutta tammaa: Queen Adele, Cocktail Princess ja Arctic Elsa.

Vermon ravit alkavat tavalliseen tapaan kello 18. T64-peli menee kiinni 19.15.

Ruotsin raveissa keskiviikkoiltojen helmi on T86-peli. Se ratkeaa tällä kertaa Xpress-vauhtia Åbyn ja Solvallan radoilla vuorotahtia kilpaillen. Suomalaishuomio kiinnittyy Solvallassa ajettavaan pääpelin kakkoskohteeseen, jossa viime vuonna ikäluokkalähdöissäkin menestyneet viisivuotiaat suomalaisruunat Ronaldo Malibu Mika Forssin tallista ja Callela Louis Tuomas Pakkaselta kohtaavat.

T86-peli menee kiinni 21.30 Suomen aikaa. Solvallan ravit alkavat 19.15 ja Åbyssä ensimmäinen lähtö ajetaan 19.27. Ronaldo Malibun ja Callela Louisin kisa starttaa 21.41.

Pariisin talvimeeting jatkuu edelleen, ja tänääkin Vincennesissä on ravit. Meikäläisittain kiinnostavinta voisi olla suomalaiset sukujuuret omaavan Jarmo Niskasen valmentaman Hyacinthe Daxelin esiintyminen kolmevuotistammalähdössä Prix de Montsalvyssa taistelussa 19800 euron ykkösrahasta. Niskanen on syntynyt Suomessa, mutta kasvoi Ruotsissa ja on vaikuttanut pitkään Ranskassa. Hänestä kerrotaan enemmän tiistaina ilmestyneessä MT Ravinetin viikon vieras -artikkelissa tällä viikolla.

"Hyacinthe Daxel voisi olla tallini seuraava huippuhevonen", Niskanen kertoo.

"Ainakin se on lupaava ja sukukin on kova: isä Love You ja emä ikäluokkahuippu Axelle Dark, melkein 600000 euroa."

Ravit Vincennesissä alkavat 14.55 Suomen aikaa ja Hyacinthe Daxelin lähtö ajetaan 16.40.