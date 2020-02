Päivän ravit: Kansainvälinen vs. Heporix Kouvolassa - Jaara Bodenissa

Kuva: Ville Toivonen

Iida Lantto kuvassa keskellä PM-montén 2018 voittajana yhdessä Buck Bokon sekä Anna ja Mikael Nivan kanssa. Tänään Lanton valmennettava Sagredo Hanover on Bodenin T64-pelin pankki.

Suomessa tänään ravataan Kouvolassa. Suomenhevosten kovin sarja on nykyään harvinaisemman laatuinen aikatasoitus, jossa 2018 Satakunta-ajon voittaja Kansainvälinen jatkaa tammikuussa voitolla alkanutta kauttaan tosi sopivassa porukassa. Aikatasoituksissahan hevoset jaetaan eri matkoille yleensä volttiennätysten perusteella. Toinen hevonen, jolle sarjamääritys osuu mainiosti, on Heporix, joka on myös esittänyt hyvää virettä viime starteissa.

Kouvolan ravit alkavat kello 18. T4 menee kiinni 19.15.

Bodenin T64-raveissa Ruotsin pohjoisessa on aina paljon suomalaisväriä. Tänään mm. tammikuun keuhkokivuistaan toipuva Mauri Jaara ohjastaa neljää hevosta naapurimaan päivän ykkösravien pääpelin kohteissa. Pelin pankki on puolestaan Iida Lanton valmentama ja Petteri Joen ohjastama Sagredo Hanover.

Ravit Bodenissa alkavat 19.20 Suomen aikaa. T64 menee kiinni 20.30.

Vincennesin raveissa ajetaan taas tänään Euroopan isoimmista palkinnoista. Pohjoismaisittain suurinta mielenkiintoa edustavat usean ruotsalaisvalmentajan starttihevoset.

Vincennesin ravit alkavat Suomen aikaa 14.50. Kaikki mainitut päivän ravit näkyvät TotoTV:llä.