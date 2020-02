Koivuset ja Sobel Conway iskevät lauantaina puskista?

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kuinka käy lauantain Jokimaan Kavioliigassa, kun kuvan Sobel Conway palaa paussilta? Kuvassa ruuna on juuri voittanut samalla radalla viime vuoden kuninkuusraveissa.

Harri Koivunen kertoo tallin huippuhevosen Sobel Conwayn kuulumiset talvitauon jälkeen, sekä tietenkin tipsit myös lauantain muista viidestä 75-starttarista. Kavioliiga Grand Prixissäkin taistossa 20000 euron ykkösestä Koivusen tallista starttaa kolme: Sobel Conway, Shadow Of Brisbane ja Target Kronos.

"T.Rexhän sen varmaan voittaa, mutta jos joku muu, niin varmaan sitten Sobel Conwaylla on sellaista luokkaa ja sellainen kiri, että suosikin ohittaminen olisi mahdollista", Koivunen analysoi.

"Kuitenkin on aika arvoituksellinen oli Sobelin päivän vireestä, kun se tulee ihan perustreenistä. Se voi olla hyväkin tai sitten ruuna voi tarvita startteja tullakseen oikein parhaimmilleen. En yksinkertaisesti tiedä. Arvaan, että meidän toinen hevonen Shadow Of Brisbane voi olla jopa ensin maalissa - form slår klass. Target Kronoksen menestys tässä olisi iso yllätys minullekin. Sillä vaihdetaan varmaan vähän varusteita - ne muutokset ovat vielä auki. Uskon että Target pärjää jossain vaiheessa, mutta tuskin tässä."

Mikä on tallinne 75-hevosista paras sauma lauantaina?

"Kyllä se Selene Lune (T75-1) varmaan on. Tamma on nyt niin jäätävässä iskussa. Se pääsee voltista vähän huonommin liikkeelle, mutta paalu on pienehkö, ja kyllä ainakin vahvaa suoritusta odotan siltä taas. Juiceman (T75-7) on kanssa takarivistä huolimatta mahdollinen. Se on vähän kuin meidän Shadow Of Brisbanekin sellainen ruotsalaiste "hedershäst", nämä ruunat antavat aina kaikkensa. En laittaisi varmaksi takarivistä, mutta en missään tapauksessa jättäisi poiskaan lapulta, niin hyvältä se treenissäkin tuntuu."

"Callela Einstein (T75-3) piti pikkupaussin ja palasi hyvin, eikä sekäään kaukana liene. Se sai myöhään tilaa ja tuli pirteästi eli voi parantaakin menoaan. Takarivistä on aina tulemista, mutta kyllä ruuna tietenkin on yksi mahdollisista tässäkin. Millään muulla hevosistamme ei tule varustemuutoksia lauantaina, kuin mahdollisesti ehkä sillä Target Kronoksella."

"Prada Nights (lähtö 3 T75-lähtöjä ennen) oli tosi hyvä toissastartissa, mutta viimeksi selvä pettymys, joten en nyt oikein tiedä, mistä tuulee? Se on arvoitus tähän starttiin."

Kuva: Ville Toivonen

Harri Koivunen analysoi.