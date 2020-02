Vierasblogi: Vastuulliset Kuninkuusravit – miten ja miksi?

Suurtapahtuman viestinnältä odotetaan aina vain enemmän. Lipunmyynnin ja aikataulujen lisäksi yleisöä kiinnostaa, millainen on tapahtuman hiilijalanjälki ja miten jätehuolto on järjestetty. Tätä ei sovi unohtaa raviurheilunkaan parissa.

Viime vuonna Lahden Jokimaalla oli kuninkuusravisunnuntaina yleisöä järjestäjien ilmoituksen mukaan 28 560.

Vastuullisuus on päivän sana. On vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita ja vastuullisia kodintekstiilejä, lentohäpeää lieventäviä päästöhyvityksiä, hiilijalanjälkimittareita ja hävikkiruokatempauksia. Pikamuotiketjuja paheksutaan ainakin näennäisesti, ja materian sijaan ihmiset haalivat elämyksiä.

Elämyksiä, jotka on toteutettu vastuullisesti.

Suosituimpien festivaalien nettisivuilta löytyy nykyään lähes poikkeuksetta erillinen vastuullisuussivu, jossa kävijöille kerrotaan tapahtuman ympäristövaikutuksista ja niiden kompensoinnista. Biohajoavista kertakäyttöastioista ja kierrätyspisteistä on tullut festareilla melkein itsestäänselvyyksiä, ja yleisö odottaa perinteisten makkaraperunoiden rinnalla tarjottavan myös kasvisvaihtoehtoja.

Voimme varmasti olla yksimielisiä siitä, että Suomessa raviurheilun kesän suurimpia festivaaleja edustaa Kuninkuusravit. Joka vuosi tapahtuma kerää yhden viikonlopun aikana raviradan varteen yli 50 000 ihmistä, joiden joukossa on yhä enenevässä määrin ympäristötietoisia kuluttajia. Meidänkin on siis reagoitava.

Kuninkuusravien virallisen vastuullisuusohjelman ensiaskeleet otettiin viime vuonna Jokimaalla. Tänä vuonna Seinäjoella ohjelmaa on vietävä eteenpäin, mikäli maineemme on meille kallis. Mutta miten se käytännössä hoituu – voiko tällaisen mittaluokan hevosurheilutapahtumasta ylipäätään saada millään mittarilla vastuullista?

Kuninkuusraveihin liittyvät vastuullisuuskysymykset ovat suurtapahtumalle tyypillisiä: miten suurien ihmismassojen liikkumisesta aiheutuvat päästöt huomioidaan, miten valtavat jätemäärät käsitellään, ja miten ruokapuoli on hoidettu.

Vastuullisuudesta viestiminen on periaatteessa yksinkertaista – maalaillaan kauniita tavoitteita hiilineutraaliudesta ja luomutuotetuista kasvisruokamenuista. Vaarana on kuitenkin sortua viherpesuun, eli näennäiseen ympäristöystävällisyyteen. Silloin teot jäävät sanoihin nähden olemattomiksi. Kun lupaukset pitäisi lunastaa, syntyykin ongelmia: voidaanko makkaraperunat ja kanansiivet todella korvata kasvisnakeilla, jos iso osa maksavista asiakkaista haluaisi kuitenkin syödä lihaa? Täydellisen hiilineutraaleja autojakin on kansan keskuudessa vielä melko vähän.

Kuninkuusravit on koko kansan juhla, ja sellaisena me sen haluamme myös pitää. Emme voi käskeä ihmisiä jättämään autojaan kotiin tai syömään koko viikonlopun ajan pelkkää kasvisruokaa, mutta meillä on mahdollisuus ja velvollisuus kannustaa heitä siihen. Kun bussikyyditykset hoidetaan sujuvasti ja kasvisruoasta tehdään hyvänmakuista, kynnys vastuullisiin tekoihin madaltuu.

Kuninkuusravien suurin ja vaikein vastuullisuuskysymys koskee kuitenkin sitä tärkeintä, eli hevosta.

Eläinten ympärille rakentuvien viihdenumeroiden suosio hiipuu. Delfiiniesityksiä boikotoidaan, eikä sirkuksissa toivota enää nähtävän oikeita norsuja tai leijonia. Luonnollisesti myös hevosurheilun olemassaolon oikeutta kyseenalaistetaan.

Kuninkuuskilpailu on hevosille äärimmäisen raskas koettelemus, jonka eettisyyttä on perusteltua pohtia kriittisesti. On totta, että hevoset eivät tietenkään tarvitse kyseistä kilpailua ollakseen onnellisia. Toisaalta siitä ei lähtökohtaisesti ole huippuunsa viritetylle, kovan kilpailuvietin omaavalle hevoselle haittaakaan. On myös syytä miettiä, mikä olisi kansallisaarteemme tila ilman hevosurheilua – olisiko koko suomenhevosrotua enää olemassakaan? Mikäli mielimme saavuttaa aidosti vastuullisen urheilutapahtuman maineen, meidän on osattava viestiä hevosille asetetuista vaatimuksista avoimesti ja realistisesti.

Kuninkuusravit on tapahtuma, joka houkuttelee vuosittain radan varteen paljon ihmisiä myös raviurheilun ulkopuolelta ja tarjoaa näin ollen erinomaisen väylän promota hienoa lajiamme. Se vaatii oikeassa suhteessa tehokasta viestintää ja konkreettisia tekoja.

Kirjoittaja Emilia Lehtonen on Seinäjoen Kuninkuusravien tiedottaja

