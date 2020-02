Uutiset

Päivän ravit: Koivunen hallitsee Porissa - Melkko Bollnäsissä Uutiset Riku Niittynen Perjantai on tunnetusti vilkas ravipäivä, mutta kotimaassa valot syttyvät vain tänään Porissa. Vincennesin talvimeeting lähestyy loppuaan samaa tahtia kuin helmikuu, mutta tänään on välipäivä. Bollnäsissa taas Katja Melkolla on hyvät voitonsaumat.

Kuva: Anu Leppänen

Katse länteen! Kotimaan ravit ajetaan illalla Porissa. Kuvan Mika Forss puolestaan ohjastaa sekä Eskilstunan lounareissa että illalla Bollnäsissä. Tuleeko noista naapurimaan raveista suomalaismenestystä?

Kuva: Anu Leppänen

Katse länteen! Kotimaan ravit ajetaan illalla Porissa. Kuvan Mika Forss puolestaan ohjastaa sekä Eskilstunan lounareissa että illalla Bollnäsissä. Tuleeko noista naapurimaan raveista suomalaismenestystä?

Porin raveissa yksi on varmaa jokseenkin aina: Harri Koivusen talli menestyy. Koivunen itse on alunperin porilainen, ja hän on hallinnut kotipaikkakuntansa raveja niin pitkään, ettei moni muista enää, mitä tapahtui ennen sitä. Tänään tapahtuu se, että nuorempi Koivunen ohjastaa kaikissa T4-kohteissa, ja hyvät voitonsaumat on ainakin oman tallin Malfoylla ja Trot Kronoksella. "Molemmille tuli yllättävän kova lähtö Porin iltaan", Harri Koivunen arvioi. "Kummallakin pitäisi kyllä olla silti sauma menestyä. Malfoyn pitäisi kaiken järjen mukaan parantaa selvästi Vermon startista. Trot Kronos on ollutkin hyvä meiltä." Porin ravit alkavat kello 18. Viimeisiä viedään Vincennesissä siis. Tänään Ranskan ykkösravit ovat kuitenkin Cagnes-Sur-Merissä alkaen 14.30 Suomen aikaa. Huomenna Vincennesissä vietetään talvimeetingin päätöspäivää, ja mukana on mm. Face Time Bourbon, mutta siitä lisää siis huomenna. Ruotsin illan ykkösravit ajetaan Bollnäsissa, missä Katja Melkolla on vahva kolmen hevosen joukkue. "Frozen Queenillä (T64-1) on varmaan ihan hyvä sauma jatkaa voittoputkeaan", Melkko arvioi. "Galileo Journey aloittaa uransa (T64-kohteita ennen, lähtö 2), ja se oli yllättävän valmis koelähdössä tullessaan jotain 14:ää viimeisen lenkin. Sen perusteella se on lähellä. Sebastian Journey (T64-6) on mahdollinen, mutta vaikeampi ennustaa." Ravit Bollnäsissa alkavat 19.20 ja 64-peli menee kiinni 20.30 Suomen aikaa. Lounasravit ajetaan Eskilstunassa, missä mm. Mika Forss starttaa valmentamallaan Ian Bokolla. Eskilstunan ravit alkavat 13.20 - T65 menee kiinni 13.45.