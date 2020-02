Sheikki lähtee revanssihengessä Kavioliiga Grand Prixiin

Terhi Piispa-Helisten

Sheikki ja Arto Hammar vaanivat Kavioliiga GP:n pelihevonen-osastossa. Onko väkivahvassa oriissa ainesta haastaa kovat suosikit?

Sheikin menestys on viime aikoina tullut vuorotahtiin. Viimeksi Mikkelissä oli laukan vuoro. Kuinka Jokimaalla käy?

"Mikkeliin lähdettiin jo vähän valmiiksi hävinneinä, kun Sheikki ei tahdo mennä märällä radalla", oriin omistaja-valmentaja Matti Lautamäki kertoo.

"Ei ruvettu jättämään pois, mutta ei ollut voittajafiiliksetkään. Sama oli Teivossa, missä kuski Arto Hammar tosi taitavasti pääsi ravia kuitenkin. Vire on minusta samanlainen edelleen, ja Lahteen on luvattu pikkupakkasta eli napakkaa rataa, joten se nostaa toiveitamme. Lähtö on hirmukova - parhaat mukana, ja ei tässä mitenkään henkseleitä paukuteta. Lähtöpaikka olisi meille voinut olla sisempänäkin, tästä joutuu kiertelemään. Sheikki pääsisi lujempaakin startista, mutta ei välttämättä ravia, joten sen kanssa on otettava varmanpäälle alku."

"Viimeistelyt eivät menneet nappiin, kun on noita rapsakoita yöpakkasia, ja paikat ovat liian kovat kunnon päästelyyn. Hyvältä ja iloiselta Sheikki torstain viimeistelyissä tuntui, mutta mitään kovaa vauhtia ei nyt uskaltanut päästää. Toivotaan, että päästäisiin seuraamaan jotain parhaimmista vastustajista ja toivotetaan päästään ohi joistain lopussa. Yleensähän Sheikki tulee hyvin loppua."

Anu Leppänen

Korjaavatko Sheikkiä ja Matti Lautamäki pokaalit Jokimaalta?