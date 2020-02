Päivän ravien huippu-urheilun paljoutta: Kavioliigasta Elian Webin kautta Face Time Bourboniin

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Jorma Kontion ohjastama Elian Web - ravien karkkipäivän varmin voittajavaljakko? Vai onko sittenkin T.Rex tai Face Time Bourbon vielä todennäköisempi?

Jokimaalla varma kevään merkki on tosi upeat taistelut 20000 euron ykköspalkintojen Kavioliiga Grand Prixit molemmille roduille. Kylmäverisissä Polara, Välähdys, Evartti ja Sheikki taistelevat etunenässä komeasta palkinnosta. Lämminverisissä T.Rex on jättisuosikki ja Koivusen tallin kaksikko Sobel Conway sekä Shadow Of Brisbane tällä kertaa haastajia.

Jokimaan ravit alkavat kello 14 ja ja T75-jackpot sulkeutuu 15.30.

Bergsåkerin V75:ssä suomalaiset naisvalmentajat Katja Melkko ja Nina Pettersson-Perklén valmentavat kierroksen eniten huomiota saavia hevosia. Elian Web rattaillaan Jorma Kontio ja Religious kärryillään Mika Forss ovat kierroksen suurimmat pankit.

Bergsåkerin ravit alkavat 15.30 Suomen aikaa. 75:n peliaika päättyy perinteisesti 17.20.

Pariisin talvimeeting päättyy karkauspäivään. Face Time Bourbon on ainoa suosikki nappaamaan päivän isoimmat rahat Vincennesistä, Prix de Selectionin eli neljä-kuusivuotislähdön 90000 euron ykkösen. Björn Goop ohjastaa oritta, kuten tavallista.

Ravit Vincennesissä alkavat kello 15. Prix de Selection ajetaan 18.35 Suomen aikaa. Kaikkia mainittuja raveja voi seurata TotoTV:ltä.