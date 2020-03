Suomen Cup starttaa illalla Kuopiosta - Terho Rautiaisella ässiä peliin

Terhi Piispa-Helisten

Elias Juonetar ja valmentajansa Terho Rautiainen tavoittelevat illalla paikkaa kylmäveristen Suomen Cupin finaalista - myöhemmin kaudella osallistumista kuningatarkilpaan.

Suomen Cup 2020 kylmäverisille pyörähtää siis käyntiin illan Sorsasalon raveista. Seuraava karsinta ratkaistaan tiistaina Teivossa, ja karsintoja ajetaan maaliskuun aikana kaikkiaan kuusi, joista kaikista kaksi parasta pääsee finaaliin. Loppukilpailu ajetaan lauantaina neljäs huhtikuuta Jokimaan 75-kierroksen yhteydessä 15000 euron ykköspalkinnosta. Kyseessähän on kisa eri sarjojen kylmäverisille, kun paalu katkeaa 25000 eurosta, 20 metrin takamatka 50000:sta, 40 metriin pääsee, jos on tienannut alle 100000, ja 60 metrin "pakki" on avoin.

Kangasniemeläisvalmentaja Terho Rautiainen on haalinut urallaan monenlaista suomenhevosmenestystä, mutta Suomen Cup ei toistaiseksi ole tuottanut mitalisijoja. Tänä vuonna miehellä on siis entistä kovempi yritys, kun Elias Juonetar starttaa miehen itsensä ajamana 20 metristä Kuopiossa ja Ekosania ohjastaa 40 metristä Jani Ripatti. Elias Juonettarelle ilmoittautuminen meni nappiin, sillä lauantain voitto Lahdessa olisi siirtänyt tamman 40 metriin, mutta ilmoittautuminen oli päivää aikaisemmin.

"Tämä Suomen Cup on hyvä kisa nouseville kyvyille, jotka pääsevät liikkeelle aika alkupään paaluilta", Rautiainen arvioi.

"Kyllä Elias Juonettarella (T4-4) haetaan menestystä tänään että finaalissakin, jos sinne päästään. Tammalla on kykyjä ja erityisesti nopeutta, mutta se vaatii mieluiten selän eteensä aika pitkälle. Saadessaan odottaa loppusuoralle kirin kanssa, se tulee ohi aika hyvistäkin hevosista, mutta ilman selkää mennessään se voi innostua vähän liikaa liian aikaisin, joten ollaan riippuvaisia juoksunkulusta tänäänkin. Tämä ei toisaalta ole mitenkään erityisen riippuvainen kelistä. Jatkossa on tähtäin myös Seinäjoen isoissa kisoissa loppukesällä."

Rautiaisella on tänään Kuopiossa mukana kaksi muutakin hevosta, joista siis Ekosan ajaa takaa tallikaveriaan Suomen Cupissa.

"Ekosan on nousukunnossa. Se pärjää kohta jossain. Tuo 40 metriä on siinä paha, että ruuna on huono kiertelemään kurveissa, kun se tahtoo painaa sisäänpäin. Jos juoksu menisi sopivasti, ei se ihan pihalla olisi, mutta luulen, että me ollaan tänään kuitenkin Eliaksen kanssa edellä. Ekosanille kävisi parhaiten oikein napakan kova rata. Kisan pahimmat vastustajat ovat paalulla. Siellä on muutama, joita voi olla kova homma saada kiinni."

"Easy Ri (T4-1) on siinä mielessä mahdollinen yllättäjä, että rivi ja varsinkaan viimeinen sijoitus eivät tee sille nyt oikeutta, mutta en tunne tarpeeksi hyvin vastusta, jotta voisin ruveta lupailemaan mitään. Viimeksi se joutui kyllä aika karkean häiriön kohteeksi kierroksen jälkeen, ja sen perästä mentiin tyhjällä kumilla. Hevonen parantaa joka tapauksessa tuosta suorituksesta, mutta riittääkö se, jää nähtäväksi. Jossain se kohta pärjää."

Rautiainen kilpailee vielä tällä viikolla Tähtisekillä lauantaina Joensuun 75:n neloskohteessa.

"Ori ei avaa mitenkään lujaa, joten paljon riippuu, millainen juoksu tuosta saadaan. Se on kunnossa ja taistelee paikasta neljän porukassa, mutta siinä on ainakin pari niin kovaa, että niitä voi olla paha haastaa. H.V. Tuuri jos jatkaa samalla tasolla ja juoksu menee taktisesti hyvin, niin pärjääkö sen nopeudelle kukaan tässä? Kartier on kanssa tosikova. Jos ne eivät onnistu, niin sitten meillä saumat paranevat."

Terho Rautiaisella valmennuslistalla 15 hevosta, ja edessä voi olla vaikka kuinka menestyksekäs kausi.

"Kaikkiaan hevosia on tallissa parisenkymmentä. Odotukset kaudelle ovat ihan hyvät. Tallissa on lupaavia nuoria heppoja, ja talvi meni ok. Välillä oli hetkittäin kovia kelejä, mutta ei se ollut kokonaisuuden kannalta niin vakavaa. Hyvin on päästy nyt treenaamaan järven jäällä, ja positiivisilla mielin lähdetään kohti kuumempaa kautta."

Kylmäveristen Suomen Cupin päivämäärät:

5.3. Kuopio

10.3. Tampere

12.3. Lahti

17.3. Oulu

19.3. Seinäjoki

24.3. Lahti

4.4. Lahti (finaali)

Karsintojen 1. palkinto 1500 euroa - finaalissa 15000 euroa voittajalle.