Päivän ravit: Forssa, Seinäjoki, Solvalla, Romme ja Enghien

Perjantai on vilkas ravipäivä Euroopan turuilla. Kotimaan illassakin ajaa kaksi rataa: Forssa ja Seinäjoki.

Terhi Piispa-Helisten

Excalibur It ja Niko Jokela on ollut erittäin menestyksekäs valjakko 2018-19. Teuvalaisruuna aloittaa illalla kauden 2020 Seinäjoelta.

Suomessa vietetään Naisten iltaa sekä Seinäjoella että Forssassa. Seinäjoen avoimessa lämminveriryhmässä starttaa 1500 euron ykkösestä kolme Reima Kuislan ravuria, Everest De Ginai, President Lindy ja Stay Alert. Vastaansa ne saavat mm. viime- ja toissavuoden komeetan Excalibur Itin. Forssassa starttaa puolestaan mm. kovavireinen Heporix.

Molemmat kotimaiset perjantai-illan ravit alkavat kello 18.

Ruotsin puolella Katja Melkolla on tulessa Rommen T64-raveissa Herrera Boko ja Love No Pain pääpelin päättävissä päivän duon kohteissa. Marko Korven tallin Gala Journey starttaa ennen 64-kohteita. Perjantai on varsinainen Korpi-päivä Ruotsin raveissa, sillä Pekka Korvelta starttaa Solvallan lounasraveissa kaksi Suomessa syntynyttä tammaa, Magical Princess ja Arctic Fun, pojaltaan Hannu-Pekalta Die Kaiserin ja Hannu Korvelta, joka ei ole sukua, kolme hevosta, Guilty Pleasure, Leon ja E.V.Mici.

Solvallan ravit alkavat kello 13.20 Suomen aikaa. Pääpeli T65 menee kiinni 13.45. Rommen ravit alkavat 19.20 ja pääpeli T64 sulkeutuu arki-illoilta tuttuun tapaan 20.30.

Ranskassa Vincennesin talvimeeting on loppu, mutta se ei pysäytä raviurheilua Pariisissa. Enghienin kevätmeeting tarjoaa vaihtoehdon.

Ravit Enghienissä alkavat kello 17.27 suomalaista ajanlaskua.