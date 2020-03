Kuningas jatkaa hommia Kavioliigassa - aseenkantaja jää pois

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Se on siinä! Tähen Toivomus ja Henri Bollström ravikuninkuuden hetkellä Lahdessa viime kesänä. Nyt Pauli Raivion ori jatkaa lauantaina kautta 2020 ja etenee aikataulussa kohti uusia seikkailuja.

Raivio saapui juuri ennen puhelua sisään talliin Ellin Sisun rattailla.

"Ei ollut hyvä, joku ei ole nyt kohallaan", Raivio noituu.

"Se oli nelitahtinen, ja jätän kyllä orriin pois huomiselta. En tiedä onko se tämä vuodenaika, jolloin oriilla alkaa kertyä ylimääräistä höyryä vai joku muu, joka sitä nyt kiusaa, mutta pitää ottaa aikalisä."

Ravikuningas Tähen Toivomus sen sijaan lähtee Joensuuhun, ja sillä kaikki tuntuu etenevän suunnitelman mukaan.

"Viime vuonna pidettiin taukoa astutuksista - tänä vuonna otetaan taas tammoja vastaan. Kuitenkin se oli jäykempi lihaksistaan viime vuonna, kun ei astuteltu, joten tiedä häntä. Jospa se astuttelu olisikin plussaa. Astutinkin jo vähän vitsillä siksikin yhden oman tammani, joka onkin kantava. Ainakaan oriin hienoon käytökseen tuo ei vaikuta. Se on ihan paras työkaveri, mahtava kaveri. Minusta se on vähän liikaa pelattu nyt, ei se nyt niin ihmeellinen ollut vielä viimeksi. Meno paranee varmastikin nyt, kun saatiin kausi avattua, mutta paikka on työläs, eikä voi luvata mitään. Talvi on ollut ihan ok, vaikka jäälle treenaamaan on päästy vasta ihan viime aikoina. Kovasti on saanut työstää ajopaikkoja."

"Viime kausi oli niin mahtava lopussaan, että siitä on paha parantaa, mutta hyvällä mielin mennään kohti kauden kovia kisoja. Seuraavaksi tähdätään sitten kuukauden päähän Kaustisen Pelimanni-ajoon. Kyllä Tähen Toivomuksella aina pärjäämään lähdetään ja siihen se pystyykin. Kuitenkin nyt on kovasti tekemistä tuolta ulkoa, enkä tähtää vielä mitenkään erityisesti tämän voittamiseen, vaan siihen että tulisi uusi hyvä kausi."

Miika Lähdeniemi

Raivio.