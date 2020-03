Lauantaipäivän raviherkut ovat monet

Juho Hämäläinen

Hyvä Suomi! H.V. Tuuri loisti viime starteissaan Vincennesissä, ja tässä Pris des Trotteurs "Sang-Froidin" voiton tunnelmissa ovat mukana Ossi Nurmonen, hoitaja Tiina Turunen, Iikka Nurmonen ja Marko Vuolukka. Lauantaina ollaan kotimaassa ja Joensuussa.

Joensuussa ollaan erityisesti hienojen kylmäverihevosten äärellä. Kavioliigassa, joka on tänä lauantaina Joensuu-ajo, voittajalle on tarjolla 12000 euron ykkönen, ja mukana on hieno porukka ravikuningas Tähän Toivomuksesta, Polarasta ja Evartista alkaen. Kakkossarjassakin on luvassa hieno matsi ainakin Pariisin valloittajan H.V. Tuurin ja Kartierin välillä.Lämpötila käväisee iltapäivällä plussan puolella aurinkoisella kelillä, mutta pakkasta on riittänyt muuten, ja rata lienee hienossa talvikunnossa.

Joensuun lauantain 75- ja Kavioliiga-ravit alkavat kello 14. Pääpeli T75 sulkeutuu 15.30.

Ruotsin 75:ssä Färjestadissa on siis muhkea potti. Täysosumalla voisi saada jopa 4,5 miljoonaa euroa, kun viime viikolta tuli "piristettä" ylävoittoluokkaan melkein 1,7 miljoonan verran.Timo Nurmoksen tallista tulee kultadivisioonaan hieno suosikki ja yksi kierroksen pankeista, Sir Ratzeputz.

Ruotsin lauantain pääravit Karlstadissa Färjestadin baanalla alkavat kello 15.30. Jackpotin sisältävä pääpeli menee kiinni tuttuun aikaan 17.20.