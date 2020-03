Pyhän ravit: kotimaassa Killeri ja Keskinen - Rivieralla korona tyhjentää katsomon

Gerard Forní

Jarmo Niskanen, Earl Simon, ohjastaja Franck Ouvrie ja oriin taustavoimat Vincennesin valloittajina helmikuun alun Prix de l'amitie Franco-Africainen voittajina. Sunnuntain Cagnes-Sur-Merin vuoden pääkisassa Criterium de Vitesse joukkue ja kaikki hevoset saavat esiintyä tyhjälle katsomolle.

Kotimaan ajot järjestetään siis Ylivieskan Keskisen radalla kello 13 alkaen sekä Jyväskylän Killerjärvellä ravit alkavat 16.

Pohjanlahden toisella puolella Uumajassa ravataan Umåkerin radalla mm. naapurimaan sunnuntaiden pääpelin GrandSlam75:n kohteet. Raveissa kilpailee kokonainen kolonna suomalaisvalmennuksessa juoksevia hevosia, mutta lähes kaikkien valmentajat vaikuttavat Ruotsin puolella. Suomesta asti lähtee kisoihin vain Jyri Hellevuo Keski-Suomesta Rocktown Witnessinsä kanssa. Kiertue jatkuu keskiviikon Bergsåkerin T86-raveihin. Tukholman seudulla vaikuttava Mika Forss ohjastaa myös tänään Umåkerissa.

Umåkerin GS75-ravit alkavat kello 14.45 Suomen aikaa. Pääpeli menee kiinni 16.

Tästä pääset uutiseen, joka kertoo hiljan GS75-peliin tulleista uudistuksista.

Grand Criterium de Vitesse on Nizzan (Cagnes-Sur-Merin ravirata) ravikauden perinteinen huippukohta, joka on ajettu vuodesta 1958. Viime vuonna Readly Express meni siellä ennätyksensä 08,9, jolla se jakaa rataennätyksen edellisen kauden voittajan Bold Eaglen kanssa. Nyt suomalaistaustaisen, mutta Ruotsissa kasvaneen Jarmo Niskasen valmentama Earl Simon on suurimpia suosikkeja voittamaan 76500 euron ykköspalkinto. Kummallista raveissa on, että seudulla on kielletty yli 5000 katsojaa vetävät yleisötilaisuudet, eli ravit järjestetään tyhjille katsomoille. Ranskan Rivieralta on lyhyt matka Pohjois-Italian niille seuduille, joilla koronavirus jyllää nyt vaarallisesti.

Cagnes-Sur-Merin ravit alkavat 14.45 "suomalaista". Päälähtö viidentenä 16.50. Kaikkia pyhän raveja voi seurata esimerkiksi TotoTV:ltä.

Tästä pääset lukemaan, mikä on miehiään Jarmo Niskanen.