”Hyviin tammoihin pitää satsata, jos meinaa pärjätä – kasvattajan mieli nousee kevätauringon kanssa

Varsomiskausi on pikkuhiljaa alkamassa, ja on uusien jalostusvalintojen aika.

Johannes Tervo

Viime heinäkuussa otetussa kuvassa Riikka Takanevalla on sylissään Aino ja Ari Takanevalla käsipuolessa Iivari. Keskellä varsat Larvan Josanna ja Bigwig Swamp.

Suomen Ravihevoskasvattajat ry:n puheenjohtaja, Kallelan Oriaseman eläinlääkäriyrittäjä Kaisa Nivola odottaa tulevasta astutuskaudesta vähintään kohtuullista.

”Ainakin tuntuu, että meidän asiakkaat odottavat varsomisia ja uutta astutuskautta vähintään samanlaisella innolla kuin aiemminkin”, hän vertaa.

”Odotan kokonaisuudessa ihan ok-kautta.”

Callela-varsoja yhdessä miehensä Hannu Nivolan kanssa kasvattava Kaisa Nivola muistuttaa, ettei hevoskasvatusta voi tehdä rahan kiilto silmissä.

”Tässä ansaitseminen on tosi pitkissä puissa, mutta hevosten kasvattaminen on kuitenkin mukava harrastus, jossa on paljon muitakin arvoja kuin raha.”

Kallelan Oriasemalla tulevasta kaudesta odotetaan sikäli viime vuosia vilkkaampaa, että tilalla on tänä vuonna livenä astumassa viime vuosia kiinnostavampi siitosori. Ruotsista vuokratun Zola Bokon kautta odotetaan mielenkiinnolla.

”Markkinat ovat kovat, ja oriita on tarjolla paljon. Toivotaan, että tammoja tulee ainakin 50, siihen oltaisiin näin kovassa kilpailussa tyytyväisiä”, Nivola hahmottelee.

Kallelassa odotetaan syntyväksi seitsemää omaa kasvattia. Tulevan kauden uusista tammoista kiinnostavin on oma huippukasvatti Callela Ladyboss.

”Hyviin tammoihin pitää satsata, jos meinaa pärjätä”, Kaisa Nivola painottaa.

Viime vuosien menestyskasvattajiin kuuluvat Ari ja Riikka Takaneva. Ilmajokiset ovat saaneet nimeä viime vuoden derbyvoittaja Graceful Swampin kasvattajina, ja he ovat panostaneet kasvatustoimintaan enenevässä määrin.

”Tänä vuonna astutetaan varmaan seitsemän tai kahdeksan tammaa. Suunnilleen puoliksi suomenhevosia ja lämminverisiä”, Riikka Takaneva laskee.

Varsojen kauppatilannetta Takaneva pitää kohtuullisena.

”Lämminverivarsaa on vaikea myydä maitovarsana, ja niiden kanssa tähdätäänkin huutokauppaan puolitoistavuotiaana. Suomenhevosissa varsinkin oriin voi saada myytyä jo kesällisenä. Tammojen kysyntä on huonompaa, mutta ei niidenkään tilanne mitenkään epätoivoinen ole. Suvut pitää kuitenkin olla kohdallaan, on lämminverinen tai suomenhevonen.”

Kaikkiaan Riikka Takaneva pitää hevoskasvatuksen ilmapiiriä tällä hetkellä varovaisen positiivisena.

”Kaikki tietävät tämän homman realiteetit, mutta mielestäni katse on nyt eteenpäin ja pöhinä ihan positiivista. Hevoskasvattajahan on sellainen, että kun kevätaurinko alkaa paistaa, mielialakin kohenee kummasti. Marraskuun pimeässä voi tammojen astuttaminen tuntua kaukaisemmalta.”

Sekä suomenhevosten että lämminveristen ravihevosten astutusmäärät ovat laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana rutkasti. Viime vuosina lasku on kuitenkin taittunut, ja suomenhevosten osalta määrä on kääntynyt jopa hienoiseen nousuun.

Suomen Hippos ei laadi astutusmääristä ennusteita, mutta jalostusjohtaja Minna Mäenpää on varovaisen toiveikas.

”Toiveena on vähintään samat astutusmäärät kuin viime vuonna tai pieni kasvukin”, Mäenpää arvioi.

”Oripuolelle on tullut uusia vaihtoehtoja, lämminverisissä muutama mielenkiintoinen tuontiori ja suomenhevosissa uusia nuoria oriita.”

Suomen raveissa maksettiin vuonna 2019 enemmän palkintoja kuin koskaan ennen, ja myös kasvattajapalkintoja on nostettu viime vuosina.

Kasvattajapalkkiot nousivat tälle vuodelle nuorten hevosten osalta entisestään. Minna Mäenpään mukaan tavoite on saada kasvattajarahat myös aiempaa nopeampaan maksatukseen.

”Silloin rahat ohjautuvat entistä paremmin siihen, mihin ne on tarkoitettu, eli edelleen kasvatustyöhön.”

Yhtenä Hippoksen painopisteenä on panostaa hevosenomistajuuteen yhdessä Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto SHKL:n kanssa.

”Omistajuuden kehittämisellä on suora yhteys varsojen kysyntään ja sitä kautta kasvattamiseen”, Minna Mäenpää muistuttaa.

Terhi Piispa-Helisten

Kasvattajilleen Kallelan Oriasemalle palannut Callela Ladyboss on vuoden kiinnostavimpia uusia siitostammoja. Orivalinta on vielä lyömättä lukkoon, mutta todennäköisesti menestystamma siemennetään El Titanilla.