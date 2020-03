Uutisviikko minuutissa: Kolmen Korven juhlat Solvallassa

Ville Toivonen

Ravinetti niputtaa maanantaisin menneen viikon tärkeimmät tapahtumat koosteeksi.

Maanantai 2.3.

Tapiro Jet yllätti keulasta Minto’s Don Juanin Oulussa. Lappeenrannassa Adrienne’s Ami ja Myrskyri jatkoivat vakuuttavasti voittokulkuaan.

Tiistai 3.3.

Nina Pettersson-Perklénin Daddy Boy debytoi Ruotsissa Rommen lounasraveissa kakkossijalla.

Keskiviikko 4.3.

Vermo aloitti 4 viikkoa kestävän kokeilun ravien uudelleen rytmittämisessä.

Vermo kokeilee uutta rytmitystä – ”Toivottavasti palvelee kotikatsojiakin”

Hevosurheilu kertoi William Birdlandin käyneen jalkaleikkauksessa ja sen kaudenaloituksen siirtyvän kesä-heinäkuulle.

Vermon Kuuma keskiviikko sujui suosikkien merkeissä. Kolmossuosikki Eetu Rolsin jälkeen voittivat kaikki ykkössuosikit mukaan lukien Selene Lune ja Deangelo, ja täysosumien arvo jäi muhkeasta jackpotista huolimatta 37,73 euroon.

Solvallassa juhlivat Korvet. Hannu-Pekka Korpi voitti itse valmentamallaan Quickatorella ja Hannu Korpi Matti Lammelan Lovely Secretillä. Langen’s Airbornen Hannu kierrätti varhain kuolemanpaikalle, mistä se tsemppasi kolmanneksi. Pekka Korvelle pronssia toi 3-vuotiskauden avauksessaan Mascate Matchin pikkusisko Motive Match.

Gävlen lounasraveissa jäätiin vaille suomalaisvoittoa suursuosikki Galileo Amin laukattua lähtöön. Mika Forss ohjasti Yeezuzin ja Barbro Carlsson Arctic Donin parhaina suomalaisina kolmansiksi.

Torstai 5.3.

Grainfield Aidenin piti palata viikonloppuna Suomeen…

”Ovatkohan isojen kisojen järjestäjät täällä hereillä?”

…mutta ei se sitten palannutkaan.

Hannu Korven suunnitelmat elävät: Ruotsin turneelle sittenkin jatkoaikaa

Lopulta Grainfield Aiden starttaa tänä lauantaina Halmstadin hopeadivisioonassa jan kohtaa mm. Petri Puron Martin de Bosin.

Heppa-järjestelmä uudistui – eurooppalainen hevostietokantakin valmistumassa

Kuopiossa Suomen Cupin 1. karsinnan voiton peri Elias Juonetar, kun Tokumentti laukkasi selvästä johdosta loppusuoralla. Lämminveristen kovimmassa lähdössä Thai Profit koki yllätystappion Enge Barackille.

Åbyssä Veijo Heiskasen ja Valley Media Oy:n 3-vuotias Kurri Jari Boko avasi uransa komealla voitolla, vaikka antoi voltin vitosradalta lähdössä muille 30 metriä tasoitusta. Voittoaika 2140 metrillä oli 16,2. Ville Karhulahti ajoi Onkel Invest Oy:n Plan B:n omassa lähdössään keulasta kakkoseksi.

Perjantai 6.3.

Uhkaako koronavirus Vermon Finlandia-Ajoa?

Ruotsissa kuumaksi keskustelunaiheeksi nousi, saako piikinvaihdon suorittaa tallikavereiden kesken.

Robert Bergh sai sakkoa ”joukkuepelistä”

Hevosurheilu uutisoi Special Envoy U.S:n siirtyneen Arsi Skytän ja Tarja Taipaleen omistukseen ja Skytän valmennukseen.

Seinäjoella Excalibur It avasi kautensa voitolla.

Solvallan lounasravien suomalaisvoittajat olivat Radetzky ja Pekka Korven Magical Princess. Pronssia lisäksi Mika Forssin Solar Windille, Hannu Korven E.V. Micille ja Hannu-Pekka Korven Die Kaiserinille.

Vidgrénien ja Lehterän Razetzky otti neljännen putkeen

Illalla Rommessa Jorma Kontio ajoi Katja Melkon Love No Painin keulasta ylivoimavoittoon. Tuomas Pakkasen She Is Frida säesti nelossijalla.

Lauantai 7.3.

Koskelan Akseli siirtyi Joensuun voittonsa myötä johtoon Kavioliigassa. Vakuuttava keulavoittaja oli myös H.V. Tuuri

75-karonkka: Ruunat rautaa Kavioliigassa – kuninkaalla ei vielä ”merkki päällä”

Färjestadin 75-kierroksella Melkko-Kontion Frozen Queen oli keulasta kolmas. Kultadivisioonaa hallitsi suosikki Sir Ratzeputzin laukattua lähtöön Gareth Boko.

Sunnuntai 8.3.

Cagnes-sur-Merin radalla Nizzassa ravatun Grand Criterium de Vitessen voitti keulasta Vivid Wise As ajalla 09,7. Voitto toi samalla kutsun Elitloppetiin. Jarmo Niskasen Earl Simon oli kuolemanpaikalta hyvä kakkonen, kun taas Dijonin juoksu pilaantui laukkaan loppusuoralla.

Uumajan 75-kierroksen suomalaisvoittaja oli Mika Haapakankaan Redhot Tap Dancer. Mika Forss ajoi – niin ikään keulasta – kakkossijan Haapakankaalta debytoineella BWT Devilillä ja kolmosen Jyri Hellevuon Rocktown Wittnessillä. Ennen 75-kohteita Forss ajoi Mr Golden Quickin kolmanneksi, pistelähdössä juoksivat kaksoisvoiton Aleksi Kytölälle Dillon Ride ja Wasa Rebel.