Päivän ravit TotoTV:ltä: Solvalla-Kaustinen-Kalmar - sokerina pohjalla Big Headache

Perjantai on taas vilkas ravipäivä, vaikka virus painaa niskassa, eikä yleisö pääse ainakaan lähiviikkoina paikanpäälle seuraamaan raveja. Vilkasta on siltikin, vaikka kotimaassa ajetaan vain yhdet kisat, illalla Kaustisella.

Anu Leppänen

Big Headache esiintyy tässä pari vuotta sitten Oulussa talvisissa maisemissa. Ruuna tekee upeaa jälkeä Ranskassa tällä hetkellä, ja se on päivän suomalaistähti Pariisin Enghienin iltaraveissa.

Kaustisen ravien urheilullinen päähuomio kiinnittyy 4-5-vuotiaiden suomenhevosten Nuorten Sarjaan 2000 euron ykkösellä. Toto4:n alkajaisiksi ajetaan amatööriohjastajien SM-osalähtö.

Perjantaihan on "korona-ajan" ensimmäinen päivä, jolloin raveja ajetaan ilman yleisöä. Mitä se Kaustisella ja mitä jatkossa tulee tarkoittamaan, jää nähtäväksi, mutta Hippoksen ohjeistuksen mukaan vain hevosten taustavoimat ja kaksi omistajaa per hevonen hyväksytään paikalle. Omistajat tulisi ohjeiden mukaan ilmoittaa nimeltä etukäteen.

Tästä pääset Suomen Hippoksen ohjeistukseen.

Tästä voi klikata MT Ravinetin uutiseen ravien sulkemisesta yleisöltä.

Kaustisella ravit alkavat kello 18. T4 menee kiinni 19.15.

Jo iltapäivällä on mielenkiintoa Solvallan lounasraveissa, vaikka Ruotsissa on sama tilanne, kuin Suomessa: ei yleisöä. Suomalaismielenkiintoa löytyy, tottakai! Mm. 65:n päätöskohteessa pelihevoset ja kuskit ovat suomalaisia. Uraansa päättelevä Die Kaiserin Hannu-Pekka Korven tallista, ohjissaan Mika Forss, sekä Pekka Korven valmentama Arnie Express rattaillaan Jorma Kontio, ovat kohteessa avainasemassa. T65-pelissä on lisäksi jackpot: rahtua vajaat 70000 euroa ekstraa täysosumille.

Solvallan ravit alkavat 13.20 Suomen aikaa. Pääpeli 65 menee kiinni 13.45 kakkoslähdöstä. Ruotsin illan T64-ravi ajetaan Kalmarissa 19.20 alkaen. T64 menee tavalliseen tapaan kiinni 20.30.

Big Headache on tehnyt Ranskassa upeaa jälkeä ja esiintyy taas melkein parin kuukauden hiljaiselon jälkeen tänään Pariisissa.

Tuorein Ranskan sessio on jatkunut kohta vuoden, ja tuottanut palkintorahoissa n. 71000 euroa. Ihan parasta nähtiin viimeksi Agenissa tammikuussa, kun 10-vuotias paineli 12,9 2625 metriä tasoituslähetyksellä pääosin johtavan rinnalta ja tienasi 22050 euroa. Valmentaja Philippe Daugeard tähtää Timo Hulkkosen omistamalla hevosella Suur-Hollola-ajoon kesälle.

Perjantai-illan Prix de Pierrefitte-Sur-Seine ajetaan 2150 metrillä autolähetyksellä. Ykköspalkinto on 26100 euroa ja Daugeardin ohjastama Big Headache starttaa numerolla kuusi.

Enghienin ravit alkavat kello 20 Suomen aikaa. Big Headache juoksee lähdössä kolme 21.15. Kaikkia mainittuja raveja voi seurata TotoTV:ltä.