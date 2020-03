Blogi: Korona - raviurheilun uusi mahdollisuus?

Elina Paavola

Urheileva maailma pysähtyy koronaviruksen takia, mutta raviurheilu jatkuu?

Joku voi ajatella, että tämä ajatus on poliittisesti epäkorrekti, mutta toistaiseksi se on täysin paikkansapitävä. On kuin olisi siirrytty ajassa 50 vuotta taaksepäin yhdessä päivässä: hetkeen jolloin kilpailu ihmisten vapaa-ajasta oli huomattavasti vähemmän veristä ja jolloin vedonlyönti oli laillista melkein pelkästään raveissa. Tottakai paljon on muuttunut. Raveja sekä seurataan, että vetoa lyödään, sähköisesti. Jotain maagista on kadonnut historian lehtien (totoslippien?) havinaan. Mutta onhan sentään kesäravit jäljellä. No, tästä kesästä ei tiedä.

Tällä hetkellä ravifanit murehtivat Seinäjoki Racen, Finlandia-ajon ja jopa Elitloppetin kohtaloa, mutta muiden lajien seuraajilla on paljon suurempia ongelmia: pyöriikö kohta enää mikään pallo? Tietenkin suurten tapahtumien vaarantuminen on jättimäinen ongelma raveillekin. Nehän ovat ainoita tapahtumia, joissa yleensä ottaen käy yleisöä. Isot ravitapahtumat ovat jopa kasvattaneet suosiotaan. Mutta tavalliset ravit - niitä katsotaan kotisohvalta. Ja katsotaan ilmeisesti koronan aiheuttamista rajoitteista huolimatta. Niissä menetys voikin kääntyä kaivatuksi lisähuomioksi, jos ihmiset, joilla on tylsää, löytävät tiensä hevoskilpailujen äärelle. Sähköisesti tässä tapauksessa, luonnollisesti.

Tietenkin tällainen epidemia on huonosti hallittavissa oleva "mainoskikka". Voi olla että viranomaiset kieltävät ravienkin järjestämisen. Tai voi olla, että raviporukka leimataan vastuuttomaksi, jos he jatkavat kilpailujen järjestämistä. Jos epidemiatilanne ei ravien keskeyttämistä vaadi, on joka tapauksessa lajille etu, jos sen kilpailutoiminta jatkuu, sen ymmärtää jokainen. Hevosillekin se on parempi, kuten melkein kaikki, jotka ovat olleet hevosten valmentamisen kanssa tekemisissä, tietävät. Tai jättää täydessä kilpailukunnossa oleva urheilija yhtäkkiä pysähdyksiin, se ei ainakaan ole hyvä. Joten ainakin minä haluan nähdä tilanteen mahdollisuutena rakastamalleni urheilulajille, kunnes toisin todistetaan.

Hyvät ihmiset, seuratkaa raveja! Niissä on arvoja, joita ette ehkä vielä ole huomanneetkaan.