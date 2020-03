Blogi: Toimikoon raviurheilu esimerkkinä - pidetään pyörä pyörimässä!?

Koko maailma on pysähtynyt. Vain ravit jatkuvat osassa maista. Voisiko laji nimeltä raviurheilu nousta esimerkiksi siitä, kuinka toimitaan vastuullisesti, mutta pidetään pyörät pyörimässä?

Jaakko Martikainen

Pidetäänkö pyörä pyörimässä vai painetaanko "paniikkinappulaa"? Jos pyörimässä, niin kuinka temppu tehdään? Siinä on lähipäivien suuri kysymys, paitsi raviurheilussa, myös muussakin yhteiskunnan toiminnassa.

Tottakai tärkeintä on toimia vastuullisesti tällaisessa kriisitilanteessa. Jos todellisuus osoittaa, että ravit on pysäytettävä taudin pysäyttämiseksi, silloin on tottakai reagoitava. Tai jos viranomainen ilmoittaa, että seis!, niin näinhän toimitaan. Mutta todennäköisesti kannattaa välttää painamasta paniikkinappulaa. Raviurheilulla Suomessa (ja Pohjoismaissakin) olisi tässä ja nyt tilaisuus toimia esimerkkinä, kuinka juuri toimitaan vastuullisesti.

Pitäisi per heti laatia tarkemmat toimintaohjeet ravien järjestäjille ja kilpailijoille. Ohjeistus, jossa pidettäisiin äärimmäisesti huolta hygieniasta ja vältettäisiin kontakteja. Ohjeet, joissa kerrottaisiin tarkasti, toisaalta kuinka järjestää ravit turvallisesti, ja toisaalta kuinka toimia kilpailijana suurin piirtein siitä saakka, kun lastaa hevosen ja varusteet autoon, kotoa saakka.

Koronavirus on iso uhka ihmisten terveydelle, mutta se että kaikki pyörät lakkaavat pyörimästä voi olla suurempi uhka. Kuka vastaa seurauksista, kun "maailmantalous romahtaa"? Raviurheilulla on tässä hetkessä ehkä uuden ajan elämänsä tilaisuus. Tilaisuus toimia esimerkillisesti: pitää pyörä pyörimässä ja voittaa uusia ystäviä. Tietenkin kaikissa mahdollisuuksissa piilee myös riski, mutta ennen kaikkea tällaisessa kriisissä on tärkeää toimia maltilla ja analyyttisesti, eri vaihtoehtoja pohtien, faktaa keräten.